The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, aseguran que incluirá cámara libre

La versión remasterizada para Nintendo Switch ha incorporado una serie de funciones extras, aunque no han anunciado de manera oficial, en un video han dejado entrever que los usuarios podrán mover la cámara de manera libre, lo que será una novedad de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Recordamos que la versión que salió en el año 2011 en exclusiva para Wii no permitía que los jugadores tuvieran control directo sobre la cámara, por lo que ahora, se puede apreciar la adición de una cámara libre, algo que no estaba en el juego de aquel año.

En La Verdad Noticias te compartimos a principios de este 2021 que Nintendo Direct reveló que llegará del Wii a la consola Switch. Recordamos que The Legend of Zelda, la serie de videojuegos hizo su debut en Japón el 21 de febrero de 1986, por lo que la versión HD ha causado furor.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD incluirá cámara libre

En aquella publicación que compartieron en las redes sociales de Nintendo of America no hacen referencia a esa novedad, aunque especifican que se han implementado cambios en las primeras horas de la aventura, pues buscan que la experiencia del juego sea más satisfactoria para el usuario.

Por otro lado, en el clip se puede apreciar que la cámara se mueve alrededor del personaje, algo que no tenía la versión de Wii, pues la antigua máquina de los Kioto exigía el uso del Wii Remote y del Nunchuk, pues solo había un único stick para controlar el movimiento, mientras que en Switch se pueden usar dos Joy-Con o el mando tradicional.

¿Cuándo estará disponible The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

El nuevo juego llegará el 16 de julio

De acuerdo al medio MeriStation, estará disponible el próximo 16 de julio en exclusiva para Nintendo Switch, de igual forma dieron a conocer que el juego funcionará a 60 FPS con una resolución en alta definición, lo que ha dejado muy ansiosos a los usuarios.

Y es que, se podrá jugar tanto de forma tradicional como valiéndose de los controles por movimiento, también se han incorporado mejoras de calidad como la posibilidad de silenciar los consejos de Fey o saltarse algunas escenas.

Recordamos que Nintendo estaba siendo cuidadoso con los pormenores de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pero se filtró por error que será compatible con la función Amiibo en el Nintendo Switch.

