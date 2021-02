The Legend of Zelda: SS HD FILTRA por error función Amiibo para Nintendo Switch

Nintendo estaba siendo muy cuidadoso con los detalles que reveló sobre la llegada de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a la consola Switch sin embargo parece haber confirmado por error que la esperada remasterización será compatible con las figuras Amiibo.

Pese a la filtración, aún no se sabe como funcionarán las figuras Amiibo en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Todo comenzó cuando las preórdenes se abrieron en la eShop del Nintendo Switch y la empresa japonesa olvidó retirar la compatibilidad del título con las figuras Amiibo de la lista de funciones.

Pese a esta accidental revelación podríamos decir que se mantiene cierto misterio sobre The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ya que la lista no describe cómo funcionará esta compatibilidad con las figuras Amiibo.

Amiibo: filtración llena de dudas

Además de esto entra la confusión sobre exactamente que figuras Amiibo serán compatibles con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD o si figuras de otras series de Nintendo funcionarán con el título.

Es interesante agregar que Nintendo no ha comentado nada sobre la filtración accidental por lo que algunos opinan que incluso esta podría no ser oficial por lo que bastará esperar la confirmación.

De esta manera los propietarios de un Nintendo Switch esperan con ansia la llegada de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD el próximo 16 de julio, mientras tanto en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la confirmación o negación de esta filtración sobre los Amiibo para traerte lo más reciente.

