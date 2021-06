The Legend of Zelda BOTW 2: Nintendo estrena tráiler de la esperada secuela

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es uno de los lanzamientos tenía pendiente de novedades a los fans de la serie quienes fueron más que recompensados durante el último Nintendo Direct donde se estrenó su esperado tráiler.

El tráiler muestra a un Link llegando de manera heroica a salvar el día mientras se pueden ver nuevos enemigos y escenarios al compás de una banda sonora que nos invita a unirnos a la cruzada del querido personaje.

Eiji Aonuma fue el encargado de revelar el nuevo vistazo del juego en el Switch con el que la compañía japonesa ha logrado sacarse la ‘espina’ del directo de febrero para el cual se esperaba información sobre BOTW 2.

Nintendo: ¿Quién será el villano de The Legend of Zelda BOTW 2?

De acuerdo a un rumor habrá una nueva amenaza en The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Desde que se supo sobre la posibilidad de una secuela los fans han especulado sobre si Nintendo planea un giro en la historia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ya que aunque se sabe que el icónico Ganondorf regresará este podría no ser el villano principal del juego.

La principal fuente que apoya esta idea es una supuesta filtración de un empleado de la compañía japonesa que asegura que en BOTW 2 Link y Zelda se encuentra reconstruyendo Hyrule mientras se enfrentan a una nueva amenaza que no es Ganondorf.

¿Cuál es el juego de Zelda que Nintendo lanzará en 2021?

En 2021 Nintendo celebrará el 35 aniversario de la franquicia de The Legend of Zelda con la llegada del juego Skyward Sword HD al Switch el próximo 16 de julio remasterización de la popular entrega de la saga.

El juego originalmente lanzado para el Wii llega a la portátil híbrida de la compañía japonesa con una remasterización de los gráficos así como múltiples esquemas de control que buscan recrear la experiencia de los controles originales MotionPlus.

¿Cuándo lanzará Nintendo The Legend of Zelda BOTW 2?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llegará en algún punto de 2022 a las consolas Switch.

Nintendo no ha revelado aún una fecha exacta pero The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llegará a las consolas Switch en 2022 como confirma el más reciente tráiler que concluye con el año en un fondo blanco sobre negro.

Es así que cada vez está más cerca el momento de que los gamers puedan continuar la cruzada de Link en The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 para el Nintendo Switch, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca las revelaciones sobre la esperada secuela para traerte lo más reciente.

