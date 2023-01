The Last of Us tiene su propio Doodle y así puedes activarlo en Google

La serie The Last Of Us, basada en el videojuego de terror, es todo un éxito en la plataforma HBO Max. El domingo 29 de enero veremos el tercer episodio que se alejará un poco de la historia original, sin embargo, su popularidad hizo que Google lanzara un Doodle inspirado en el aterrador hongo Cordyceps.

Este huevo de pascua se podrá ver desde tu smartphone o computadora y nos mostrará cómo se “infecta” tu dispositivo. Anteriormente, compartimos cómo jugar Mario Bros en Google.

¿Cómo activar el Doodle de The Last Of Us?

Abre el navegador.

Entra en Google.

En el cuadro de búsquedas escribe Cordyceps.

Después, en la parte inferior te aparecerá un botón.

Pulsa dicho botón y disfruta de la ‘infección’.

Tras escribir la palabra “Cordyceps” en el buscador de Google, la pantalla de tu dispositivo móvil o computadora, se verá infestada de un montón de hongos. Sí, los mismos que infectan a la humanidad en el juego desarrollado por Naughty Dog.

¿Dónde se puede jugar The Last of Us?

Se puede jugar The Last of Us original desde PlayStation 3, la primera parte que presenta la historia de Ellie y cómo conoce a Joel en un mundo post apocalíptico donde gran parte de la humanidad se infectó del hongo Cordyceps.

Otras consolas modernas que tiene disponible el juego son PlayStation 4, PlayStation 5 y próximamente en PC. La Verdad Noticias te comparte, que The Last of Us Parte 1 fue recreada desde cero para PS5 y es una mejora impresionante del juego ganador de más de 200 premios como “Juego del Año”.

