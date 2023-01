The Last of Us dispara sus ventas tras estreno de la serie de HBO

El videojuego The Last of Us vuelve a ser tendencia en ventas tras la primera semana de estreno de la serie en HBO. El remake lanzado en PS5 ha visto un aumento del 238 por ciento en su distribución en formato físico en Reino Unido.

Sin embargo, Fire Emblem Engage para Nintendo Switch, el regreso de la franquicia tras Three Houses es el segundo mejor estreno y se posicionó como el primer lugar en cuanto a ventas en formato físico.

Pese a que el juego de PlayStation ha crecido muchísimo en popularidad por la nueva serie de streaming, no ha podido con el exclusivo de Nintendo.

FIFA 23 y God of War Ragnarok siguen en el top de ventas

God of War Ragnarok.

En el top de ventas continúa el nuevo título de FIFA 23 en segunda posición tras un descenso en ventas del 21 por ciento de una semana a otra, mientras que God of War Ragnarok pasó a ser el tercero tras ver unas ventas inferiores del 26 por ciento con respecto a la semana anterior.

Mario Kart 8: Deluxe se mantiene en cuarta posición y con un aumento en sus ventas del 3 por ciento mientras que el top 5 lo termina Call of Duty: Modern Warfare 2 con su descenso de 2 puestos y una reducción en sus ventas del 29 por ciento.

También te puede interesar: Protagonista de “The Last of Us” se declara no binaria: "Soy solo una persona"

Ventas de juegos en formato físico de esta semana

El puesto de mayor porcentaje en ventas se lo lleva The Last of Us Parte 1.

El puesto de mayor porcentaje en ventas se lo lleva The Last of Us Parte 1, que vuelve a la tabla el lugar 20 con su alza del 238 por ciento de una semana a otra.

El juego ve cómo la serie de TV en HBO impulsa de nuevo a sus ventas por todo el país en consolas PlayStation 5 y PlayStation 4.

La versión de PS4 lanzada como The Last of Us Remasterizado también entra al top como lugar 32 al tener un 332 por ciento más en ventas, sólo hacía falta lo mismo con The Last of Us Parte II para coronarse.

Otro gran resurgir es el de Mario + Rabbids Kingdom Battle, el juego de 2027 es doceavo esta semana con un aumento en ventas del 104 por ciento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.