The Last of Us: Revelan el apellido desconocido de Ellie

The Last of Us es el videojuego desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony para la consola PlayStation que desde el 2013 se ha convertido en el favorito de miles. Sin embargo, ahora los fans nuevamente han quedado sorprendidos.

Ya que Neil Druckmann, creador de la saga y co-presidente de Naughty Dog, ha revelado finalmente el misterioso apellido de Ellie, uno de los personajes protagonistas de la historia, dato que era desconocido para todos los usuarios desde hace años.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en TLOU y TLOU: Parte 2, nunca se ha había hecho referencia a su nombre completo, o no al menos de manera oficial. Muchos pensaron que esta información se diría en The Last of Us: Parte 3, pero ahora de manera sorpresiva se ha revelado.

Este es el apellido de Ellie de The Last of Us

Fun fact: Eliie’s last name is a homage to Ken & Roberta Williams. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 29, 2021

Druckmann, informó en sus redes sociales que Ellie se apellida Williams. El creativo ha confirmado que el apellido rinde tributo a Ken y Roberta Williams, fundadores de la mítica Sierra On-Line, a la que Druckmann siempre ha mostrado una gran admiración.

La segunda entrega es la última y más reciente de la saga. Debutó en 2020 en PlayStation 4 y consiguió alzarse con el premio al mejor juego del año en The Game Awards, una de las premiaciones más importantes de los videojuegos.

¿Cuándo se estrenará la serie The Last of Us?

El juego llegará a HBO como una serie/foto: Esquire

Ante la popularidad del juego de Naughty Dog, HBO decidió convertir la historia en una serie de televisión, la cual se estrenará en algún momento del 2022, pero por ahora no tiene una fecha exacta. El programa estará protagonizado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

Incluso la compañía ya ha dado un primer vistazo de la serie The Last of Us. Cabe destacar que actualmente Naughty Dog trabaja en un título multijugador de la saga, que originalmente estaba destinada a ser incluida en la segunda entrega, pero que finalmente se lanzará próximamente de manera independiente.

