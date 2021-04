The Last of Us: Parte 3 tiene historia pero, ¿cuándo será lanzado?

Naughty Dog tiene ya un planteamiento de historia para The Last of Us: Parte 3 aunque ha confirmado que no está trabajando en la secuela actualmente mientras que el director creativo de la serie Neil Druckmann afirmó que espera que esta entrega ‘vea la luz algún día’.

Esto fue revelado por Druckmann durante una entrevista en el podcast ‘Script Apart’ donde mencionó que no quería revelar mucho más allá de que junto al escritor Halley Gross había realizado ya un planteamiento de historia para el juego.

Druckmann reveló que existe incluso una discusión interna en Naughty Dog sobre si debería o no hacerse una tercera entrega sobre todo considerando el trabajo que involucraría llevarlo a la consola de última generación de Sony sin embargo reveló que lleva siete años pensando en la posibilidad por lo que no se puede descartar que se realice la secuela.

¿Cuándo sale The Last of Us: Parte 3?

Aunque existe una historia no esperes pronto la tercera entrega de esta serie.

Es así que hasta el momento no existe una fecha concreta para la llegada de The Last of Us: Parte 3, esperada secuela de la franquicia de Naughty Dog, pese a que existe una historia ya escrita como mencionamos.

De acuerdo a reportes recientes Naughty Dog está trabajando antes en un juego multiplayer de la franquicia así como un remake del título original además de un nuevo proyecto de la saga de Uncharted.

Otro aspecto que parece estar deteniendo la tercera entrega de la franquicia es el riesgo de inversión monetaria y de recursos del estudio para sacar adelante un proyecto de este tamaño durante las condiciones actuales.

¿Hay tráiler de The Last of Us: Parte 3?

Aún no existe un avance o tráiler de la tercera entrega de esta popular franquicia.

Por el momento los gamers fanáticos de esta serie se han tenido que limitar a la especulación en redes y foros ya que hasta el momento no existe ni avance ni tráiler de The Last of Us: Parte 3.

Y es que como mencionamos hace unos párrafos aunque la intención de Neil Druckmann es que la secuela vea la luz algún día por el momento el proyecto no cuenta más que con el planteamiento de la historia.

Es decir el proyecto en sí está aún en su etapa más temprana ya que además los desarrolladores se encuentran también ocupados colaborando con Sony en la serie basada en el videojuego que llegará al canal de suscripción estadounidense HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas.

Es así que tras el éxito, y polémica, de la segunda parte The Last of Us: Parte 3 cuenta ya con una historia aunque no existe una fecha estimada para cuando podría comenzar el trabajo en este título o cuando estaría disponible por lo que en La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de los desarrolladores para traerte lo más reciente.

