The Last of Us Part I: descargalo gratis de esta manera

El remake de The Last of Us llegó a PS5 desde el pasado mes de septiembre. Con menos de 10 años de historia, la obra maestra de Naughty Dog recibió una de las más apresuradas revisiones de la industria, procurando adelantarse al estreno de la serie en HBO Max.

Sin embargo, este recibió mejoras que destacan las capacidades técnicas de la consola.

Y como era de esperarse, The Last of Us Part I no llegó inmediatamente para los suscriptores de PlayStation Plus, pero bueno, es mejor tarde que nunca.

The Last of Us Part I gratis con PlayStation Plus

The Last of Us Part I ya se puede jugar gratis con PlayStation Plus.

The Last of Us Part I ya se puede jugar gratis con PlayStation Plus, siempre y cuando tengas una suscripción Deluxe.

La mala noticia: solo podrás jugarlo durante dos horas ya que el juego completo no se liberó en PS5, aunque sí hay una prueba de juego disponible para todos los que quieran conocer el origen de Joel y Ellie en su versión definitiva.

De la misma forma que ocurre con otras pruebas de PS Plus, The Last of Us Part I se podrá descargar en su versión completa a PS5 pero solo se podrán jugar 2 horas; el tiempo cuenta solo en el juego y no desde que la descarga se completa.

Es importante aclarar que todo el avance y trofeos se guardan para cuando tengas la versión completa.

Sin embargo, no hay descuento de PS Plus por comprar el juego en la PlayStation Store.

También te puede interesar: PlayStation Plus lanza descuento del 40% para el plan Deluxe y Extra en México

¿Cuándo se estrena "The Last of Us" en México?

Si bien, dos horas de juego gratis no es lo ideal, si te ayudará a entender todo el hilo de la serie.

Si bien, dos horas de juego gratis no es lo ideal, si te ayudará a entender todo el hilo de la serie The Last of Us después del capítulo 1.

Por cierto, la serie The Last of Us se estrenó en México este domingo 15 de enero a las 20:00 horas,pero sí te perdiste el primer capítulo puedes volverlo a ver a través de HBO Max.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.