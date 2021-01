The Last Of Us Part 2 ahora es el juego más premiado en la historia

The Last of Us 2 ha ganado la mayor cantidad de premios de todos los juegos hasta ahora, según un rastreador de juegos del año.

Como descubrió el usuario australiughhh en el subreddit de The Last of Us, la secuela de Naughty Dog obtuvo 261 premios en 2020 según el sitio web de seguimiento del juego del año, gameawards.net. En comparación con los que más ganaron en los años siguientes, esta cifra muestra que The Last of Us 2 se ha convertido en el juego que ha recibido más premios hasta ahora.

2020 fue un mal año para casi todo, excepto para los videojuegos. No solo más personas que nunca recurrieron a los juegos cuando se les presentó mucho más tiempo libre del que estaban acostumbrados, sino que la industria fue bendecida con una variedad de títulos que perdurarán en la memoria. Hades, Final Fantasy 7 Remake, Animal Crossing: New Horizons, todos candidatos válidos para el Juego del año 2020.

Todos ellos también han ganado el título de Juego del año en múltiples medios. Sin embargo, hay un juego que ha ganado más premios GOTY que cualquier otro, y todavía no ha terminado. The Last of Us Part 2 tiene hasta 261 premios GOTY para 2020 y contando. Antes de que TLOU 2 obtuviera el premio número 261, el gran éxito de Naughty Dog estaba a la altura de The Witcher 3 con 260. El primer juego de Last of Us ocupa el tercer lugar justo detrás de 254. Su siguiente contendiente más cercano es Hades con un impresionante 53.

No todas son malas noticias para los fanáticos de Witcher. El juego aún ha ganado la mayor cantidad de premios GOTY de los medios de comunicación. Es la categoría de elección del lector la que ha llevado a TLOU 2 al límite. Sin embargo, todavía se están contando los votos. A pesar de que estamos respirando en el cuello de febrero, no todos han expresado su opinión sobre cuál fue el mejor juego de 2020 todavía. Para cuando terminen las nominaciones, TLOU 2 probablemente ocupará el puesto número uno en todos los ámbitos.

The Last of Us 2 hace historia

El sitio web, que reúne los premios otorgados por los medios de comunicación y los premios elegidos por los lectores, muestra los juegos que ganaron la mayor cantidad de premios cada año. A partir de 2003 y hasta 2020, puedes echar un vistazo a los juegos que se destacaron cada año. The Last of Us 2 solo supera a los gustos de The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt Red, que obtuvo 260 victorias en total en 2015.

Es interesante ver a los ganadores generales en años pasados, como Death Stranding en 2019, God of War en 2018 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2017. Retrocediendo aún más, también puedes ver algunos Los favoritos de los fanáticos mayores ocupan el primer lugar con BioShock en 2007, Resident Evil 4 en 2005 y Half-Life 2 en 2004, junto con el primer ganador en el sitio web de seguimiento, Star Wars: Knights of the Old Republic en 2003.

The Last of Us Part 2 tiene hasta 261 premios GOTY para 2020.

El sitio también es una excelente manera de mirar hacia atrás en 2020, con Hades en segundo lugar después de The Last of Us 2, seguido de Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake y más.

A pesar de que 2020 fue un gran año para los juegos, a juzgar por los números hasta ahora, parece que TLOU 2 será el único en romper entre los diez primeros para la mayoría de los premios GOTY recibidos. Dado que ha dominado esa arena hasta tal punto, eso tiene sentido. Ha arrasado con muchos de los premios y no ha dejado mucho más para todos los demás. Hades y Doom Eternal son juegos fabulosos, pero según la industria, no se comparan con TLOU 2.