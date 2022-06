Teoría de Elden Ring sugiere una trágica historia de fondo

Teoría de ER sugiere una trágica historia de fondo

Los fanáticos de todo el mundo se han vuelto adictos a jugar Elden Ring por varias razones. Estos incluyen un juego fantástico, imágenes encantadoras y una historia emocionante.

¡Todas estas características se unen para hacer un gran juego de mundo abierto! Sin embargo, una interesante teoría de Elden Ring sugiere que hay un poco más de lo que parece.

Es decir, sugiere una historia de fondo bastante triste para los fantasmas de medusas en el juego.

FromSoftware lanzó el juego hace solo unos meses y pronto se convirtió en un éxito mundial. Los fanáticos se obsesionaron con la jugabilidad, así como con la intrigante trama.

Los desarrolladores del juego dejaron muchas migajas para insinuar posibles historias de fondo para algunos de los personajes.

Así es la teoría sobre el juego de FromSoftware.

Algunos de estos permanecen ocultos, y dependía de los fanáticos crear su propia teoría de Elden Ring para explicar algunos detalles.

Aunque pueden ser solo teorías, estas diferentes ideas ayudan a expandir la tradición del juego. También hacen que el mundo sea un poco más espeluznante.

Una de estas últimas ideas proviene del usuario de Reddit FreeWatercressSalad. Se les ocurrió una teoría sobre dos espíritus de medusas, que puedes ver en Stargazers’ Ruins.

Hay dos tumbas cerca donde los jugadores pueden ver los espíritus. Si los jugadores revisan las tumbas, pueden leer la inscripción: "Aquí yacen Aurelia y Aureliette, que nunca vieron las estrellas".

Claramente, estas tumbas están destinadas a honrar la vida de dos niñas en el juego. Dadas las similitudes en sus nombres, es muy probable que sean hermanas. Si interactúas con una de las medusas, mencionan cómo quieren "ver las estrellas" junto a su hermano.

Esto hace evidente que esta teoría de Elden Ring es cierta. Las dos hermanas, que eran medusas, murieron antes de poder viajar. En cambio, se les dejó vagar por el mundo de Elden Ring como espíritus.

Elden Ring: Juego de medusas

Además, hay más pruebas que respaldan esta teoría de Elden Ring. Si los jugadores esperan junto a la medusa, eventualmente se reproducirá un sonido. Es la voz de una niña, hablando en voz baja mientras trata de encontrar a su hermana.

Otros jugadores han sugerido que las medusas aparecen solo durante la noche. Esto ayudaría a apoyar la idea de que están buscando las estrellas.

Además, las medusas tienen mucho simbolismo en el mundo exterior. El nombre científico de la medusa luna es “Aurelia Aurita”, que es muy similar a los nombres de las hermanas.

Además, representan ideas de "supervivencia, dolor y fuerza oculta". ¡No hace falta ser un genio para ver cómo esto se conecta con la trágica historia de las hermanas!

Fuera de esta teoría de Elden Ring, también hay otro uso para estas medusas. Los jugadores pueden usar Spirit Jellyfish Ashes para convocar a las medusas durante la batalla.

Solo Aurelia parece apoyar al jugador, aunque no es la mayor ayuda. Las medusas tardan un poco en entrar en acción, lo que significa que los enemigos pueden abrumarlas rápidamente mientras se preparan para atacar.

Esta teoría de Elden Ring va de la mano con la naturaleza oscura del juego. Muchas otras teorías sobre los personajes del juego son igual de tristes.

Aun así, eso no ha impedido que los fanáticos se enamoren del juego. De hecho, muchos críticos dieron al juego críticas muy favorables, elogiando su narración sombría y su jugabilidad adictiva. IGN y Gamespot le dieron al juego un 10/10, elogiando la construcción del mundo y los personajes.

Sin embargo, el éxito del juego no solo ha sido crítico. Cuando FromSoftware lanzó Elden Ring, se convirtió en el mayor lanzamiento de un videojuego en más de un año. El último juego en llevarse este premio fue Call of Duty: Vanguard de noviembre de 2021.

No se sabe por el momento si esta teoría de Elden Ring sobre Aurelia y Aureliette es cierta. También es poco probable que FromSoftware lo confirme alguna vez.

A pesar de esto, los fanáticos sin duda recordarán su trágica historia de fondo mientras continúan jugando. Quizás en una actualización futura, los jugadores finalmente puedan enviar a la pareja a las estrellas como lo soñaron.

¿Qué piensas sobre esta teoría de Elden Ring? ¿Estás disfrutando de Elden Ring y su intrincada narración? ¿Tienes alguna teoría propia interesante? ¡Haznos saber en los comentarios a continuación!

