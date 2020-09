Te explicamos como modificar tu avatar de Among Us, cambia su color y accesorios

Among Us es un juego que se ha hecho popular muy rápidamente, su temática de intriga y estrategia ha logrado cautivar a millones de jugadores en todo el mundo, y es precisamente por eso que el juego ha cobrado tanta importancia que son cada vez más los jugadores que quieren personalizar sus avatares dentro del juego.

Si tú eres uno de esos jugadores que quieren poner su sello personal en el avatar que usan dentro de Among Us, pero no sabes cómo es que podrías personalizarlo, esta nota resultará de tu interés, porque aquí te explicaremos los pasos a seguir para conseguir un avatar único.

Por desgracia el cambiar la apariencia de nuestro avatar de Among Us no es una opción que se encuentre en el menú principal, sin embargo eso no hace la tarea tediosa ni complicada, para cambiar el color, el atuendo, el sombrero y la mascota de tu personaje, debes estar en el lobby de juego.

Cambia el color y los accesorios de tu avatar de Among Us fácilmente

Cambia el color y accesorios de tu avatar

Primero hay que iniciar un juego local o unirse a un juego en línea, una vez que esté en el vestíbulo, hay que dirigir nuestro avatar hacia la computadora portátil en la esquina superior izquierda, sobre la cual pulsaremos para abrir la pantalla de personalización del personaje.

Desde allí es posible cambiar el color del personaje, aunque hay que aclarar que no puede ser del mismo color que otro personaje que se encuentre en el lobby, posteriormente tendrás la opción de elegir qué ponerte. En caso de haber comprado una mascota, también puedes alternarlas aquí.

TE PUEDE INTERESAR: Among Us: El juego sensación está gratis hoy en algunas plataformas ¡Aprovecha!

Para tener una referencia más clara con respecto a los colores para elegir el indicado, aquí está la lista ‘oficial’ y también la forma más común a la que se refieren los jugadores a esos colores.