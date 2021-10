Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd y Ariana Grande llegan a Just Dance 2022

Ubisoft sigue sorprendiendo a sus usuarios y poco a poco ha revelado las listas de canciones que vendrán incluidas en Just Dance 2022. Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención es que los jugadores podrán disfrutar de los más grandes y recientes éxitos de Taylor Swift, Bella Poarch, Billie Eilish, Ariana Grande y The Weeknd.

A través de la plataforma de YouTube, la empresa desarrolladora de este famoso videojuego compartió unas vistas previas de lo que podremos encontrar en la próxima entrega. Está demás decir que la noticia no pasó desapercibida para los amantes de este dinámico título.

De los temas anunciados, los que más llamaron la atención por ser hit globales son: ‘Love Story (Taylor's Version)’ de Taylor Swift, ‘Happier Than Ever’ de Billie Eilish, ‘Build A B***’ de Bella Poarch y ‘Save Your Tears (Remix)’, el nuevo éxito de The Weeknd y Ariana Grande.

Lista completa de canciones

La nueva edición promete poner a bailar a todos los jugadores.

La empresa Ubisoft confirmó anteriormente el listado de canciones que formarán parte de Just Dance 2022. Recordemos que este videojuego ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus modalidades de juego y a los temas disponibles para todos sus jugadores.

‘Baianá’ de Bakermat

‘Believer’ de Imagine Dragons

‘Black Mamba’ de aespa (Daði & Gagnamagnið)

‘BOOMBAYAH’ de BLACKPINK

‘Boss Witch’ de Skarlett Klaw

‘Buttons’ de The Pussycat Dolls Part. Snoop Dogg

‘Chacarron’ de El Chombo

‘Chandelier’ de Sia

‘China’ de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Part. Ozuna, J Balvin

‘Flash Pose’ de Pabllo Vittar part. Charlie XCX

‘Freed from Desire’ de GALA

‘Funk’ de Meghan Trainor

‘Girl Like Me’ de Black Eyed Peas X Shakira

‘Human’ de Sevdaliza

‘I’m Outta Love’ de Anastacia

‘J’erusalema’ de Master KG Ft. Nomcebo Zikode

‘Jopping’ de SuperM

‘Judas’ de Lady Gaga

‘Last Friday Night (T.G.I.F.)’ de Katy Perry

‘Level Up’ de Ciara

‘Levitating’ de Dua Lipa

‘Mood’ de 24kGoldn Ft. iann dior

‘Mr. Blue Sky’ de The Sunlight Shakers

‘Nails, Hair, Hips, Heels’ de Tofrick Hall

‘POP/STARS’ de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jair Burns

‘Poster Girl’ de Zara Larsson

‘Run The World (Girls)’ de Beyoncé

‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat

‘Stop Drop Roll’ de Ayo & Teo

‘Sua Cara’ de Major Lazor Part. Anitta & Pablo Vittar

‘Think About Things’ de Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið)

‘You Can Dance’ de Chilly Gonzales

‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ de Sylvester

¿Cuándo se estrena Just Dance 2022?

El precio de Just Dance 2022 puede variar según la consola.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el título Just Dance 2022 será lanzado oficialmente el próximo 4 de noviembre y estará disponible para consolas PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Google Stadia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales