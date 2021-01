Takaya Imamura, el diseñador de Tingle, se retira de Nintendo

En sus tres décadas en Nintendo, Takaya Imamura trabajó en algunos de los juegos más icónicos de la compañía, incluidos F-Zero, Star Fox y The Legend of Zelda: Majora's Mask. Él también diseñó Tingle, y por eso, estaremos eternamente agradecidos.

Hoy, en su página de Facebook, Imamura subió una selfie tomada fuera de la sede de Nintendo en Kioto y escribió: “Este es mi último día de trabajo. Me tomé una selfie con la oficina vacía. Supongo que no volveré más aquí. Como era de esperar, lo echaré de menos ". Imamura expresó su gratitud por los últimos 32 años.

Es importante considerar que las oficinas están vacías porque muchos empleados de Nintendo están trabajando desde casa debido a la pandemia.

Takaya Imamura se retira de Nintendo

Takaya Imamura, veterano diseñador y productor de Nintendo que se unió a la compañía como artista en 1989, se retiró oficialmente de su puesto en el gigante japonés, a los 54 años, después de una ilustre carrera de más de tres décadas. Imamura anunció lo mismo en una actualización en su página de Facebook.

Takaya Imamura a las afueras de Nintendo.

Durante su tiempo trabajando en Nintendo, Imamura ha estado involucrado en la producción y desarrollo de varias franquicias importantes, incluidas Star Fox, F-Zero, The Legend of Zelda, Donkey Kong y Super Smash Bros. Brawl. Más recientemente, Imamura fue parte del equipo que manejó el desarrollo del contenido de Star Fox en Starlink: Battle for Atlas de Ubisoft.

TE RECOMENDAMOS LEER: Consolas de Nintendo son atacadas otra vez por hackers

Imamura también es responsable de crear los diseños de varios personajes icónicos, como el Capitán Falcon de F-Zero, Tingle de The Legend of Zelda (que apareció por primera vez en Majora's Mask) y Fox McCloud de Star Fox.