Super Mario Bros. La Película: Así suena Seth Rogen como Donkey Kong

El más reciente avance de Super Mario Bros. La Película nos ofrece muchas sorpresas, incluyendo a Mario vistiendo su disfraz de gato de Super Mario 3D World, así como el debut de la voz del Donkey Kong de Seth Rogen.

El clip nos da una mirada ampliada a lo que podría ser la primera vez que Mario y Donkey Kong se enfrenten en la próxima película. Aunque hemos visto parte de esta escena en un tráiler anterior; es la primera vez se escucha la voz de Seth Rogen como Donkey Kong.

De igual forma podemos ver a Mario golpeando un bloque con signo de interrogación, obteniendo el poder de su traje de gato antes de aterrizar en una pose de superhéroe, mostrando sus garras, para después ser ridiculizado por Donkey Kong.

Voces de Super Mario Bros. La Película

Las voces de Super Mario Bros. La Película en inglés han estado en la mira de los fanáticos en todo el mundo desde que se anunció que Chris Pratt sería el responsable de dar voz Mario, el fontanero más famoso de todos los tiempos.

La Verdad Noticias te cuenta que los avances anteriores demostraron que la interpretación de Chris Pratt no se diferenciará mucho de lo ya hecho por el actor de Guardians of the Galaxy, por ejemplo en películas como The Lego Movie

Algunos fans han hecho notar que la voz característica del personaje Mario Bros., a cargo de Charles Martinet en los videojuegos, simplemente no se puede replicar. Sin embargo, aunque Bowser tendrá la voz de Jack Black, parece que el villano lagarto no se escuchará como normalmente suena el actor de School of Rock.

Te puede interesar: Super Marios Bros. de 1986 es el juego más valioso de la historia

¿Cuándo se estrena la película de Mario Bros.?

La película llegará primero a Europa.

El estreno de Super Mario Bros. La Película en México será el 6 de abril. Pero los primeros en verla serán los europeos, pues su debut en esas latitudes está previsto para el 31 de marzo. En Estados Unidos llegará el 7 de abril y a Japón el 28 de ese mismo mes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.