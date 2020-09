Super Mario 3D All-Stars el segundo juego más vendido de amazon y ¡Ni ha salido!

Decir que Super Mario 3D All-Stars tiene el potencial de ser uno de los juegos más importantes de este año sería una afirmación bastante obvia, pero realmente lo es.

El juego se anunció el jueves pasado (3 de septiembre), y apenas cuatro días después ya se ha convertido en el segundo juego más vendido de 2020 en el principal minorista, Amazon.

Solo Animal Crossing supera a Super Mario 3D All-Stars

Los pedidos anticipados del título son tan fuertes en el sitio principal de Amazon en EE. UU. que solo Animal Crossing: New Horizons ha vendido más copias este año, lo cual es bastante difícil de creer.

¡No te pierdas el #SuperMario35 Anniversary Direct, que viene cargado de novedades sobre próximos juegos y productos de #SuperMario que llegarán hasta primavera de 2021!



Ver el vídeo: https://t.co/ql8n8oxYdD pic.twitter.com/zTtPJPYKFg — Nintendo México (@MxNintendo) September 3, 2020

Significa que, al menos en Amazon, el juego de Nintendo ya ha superado en ventas a The Last of Us 2 y Paper Mario: The Origami King, además de superar los totales de este año para Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of lo salvaje. Y todo eso en solo cuatro días de pedidos anticipados.

También le está yendo bien en otros países; en el sitio de Amazon en el Reino Unido, el juego ya es el séptimo más vendido del año. Animal Crossing encabeza esa lista también, con The Last of Us 2 y Minecraft muy cerca.

El juego de Super Mario 3D All Stars solo es superado en ventas por Animal Crossing

Parte de este éxito inicial puede deberse al hecho de que el juego es un lanzamiento por tiempo limitado; si no compra una copia antes del 31 de marzo, no la recibirá.

TE PUEDE INTERESAR: Copia sellada de Super Mario Bros se convierte en el videojuego más caro de la historia

¿Crees que esto podría desafiar el gran éxito de Animal Crossing en Switch? Háganos saber con un comentario.