Street Fighter II tendrá un documental llamado Here Comes a New Challenger

Street Fighter II es uno de los juegos más representativos que haya hecho Capcom, al grado de que prácticamente todos conocen o al menos ubican la existencia del juego, algo que sólo Mario de Nintendo ha logrado, así que el juego de pelea callejera tendrá su propio documental.

Debido a esta situación, no es necesario recalcar cuán importante es Street Fighter II no solo para el mundo de los videojuegos, sino para la compañía que tuvo el acierto de desarrollarlo, Capcom, responsable de haber provocado el gran boom que vivió la industria de las maquinitas o arcade y convirtió a personajes como Ryu, Ken y Chun-Li en íconos de la cultura pop.

Los personajes de Street Fighter II son un referente cultural para casi cualquier generación, además la franquicia de Capcom logró crecer y generar un gran número de secuelas en el mundo de videojuegos, pero eso no fue todo, también consiguió tener su propia línea de juguetes, cómics, películas y una gran variedad de mercancía.

Street Fighter II tendrá su propio documental

Debido a esta situación es que se pensó en realizar el documental Here Comes A New Challenger y tiene como objetivo capturar lo que hace que el juego sea tan especial al explorar no solo las raíces de las operaciones con monedas de la serie, sino también profundizar en la historia de Street Fighter en formatos domésticos, como Super Nintendo, que acogió lo que es quizás uno de los ports de arcade para hogar más importantes de todos los tiempos.

Este documental que aborda la temática de Street Fighter II es obra de Oliver Harper , quien creó la excelente cinta ‘In Search Of The Last Action Heroes’ que es esencial para todos los fanáticos de las películas de acción de los 80.

Algo bastante interesante es que la intención es que se fondee por medio de Kickstarter, así que si te interesa la realización del documental, deberás estar atento a la campaña de crowdfunding que comienza pronto.