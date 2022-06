Streamer de Elden Ring vence al juego con Malenia como cada enemigo

Streamer de ER vence al juego con Malenia como cada enemigo

Los mods de Elden Ring nos han traído mucha alegría. Han convertido el RPG de mundo abierto en un agotador juego de supervivencia.

Nos han dado a Soldier of Godrick, el desafortunado jefe del tutorial, como un compañero fiel y sorprendentemente útil.

Pero los Dioses Exteriores dan y los Dioses Exteriores quitan. Si crees que eres duro, intenta vencer a Elden Ring cuando todos los enemigos, desde el escarabajo más humilde hasta el hombre serpiente más poderoso, se transformen en Malenia.

Ese es el desafío que superó recientemente el YouTuber y héroe absoluto Bushy, quien, utilizando un generador de aleatoriedad enemigo descargado de Nexus Mods, transformó deliberadamente las Tierras Intermedias en un paisaje infernal de pesadilla plagado de malenias.

Malenia es el enemigo más formidable del soulslike.

La carrera completa está disponible en el canal de YouTube de Bushy, pero si quieres tener una idea inmediata de a qué se enfrenta, te recomendamos saltar al momento que compartimos a continuación, cuando ingresa a los abismos debajo de Summonwater Village para encontrar no uno, ni dos, pero cinco Malenias esperando para tenderle una emboscada, todos en una habitación del tamaño aproximado de un inodoro de avión.

Hazaña podría merecer su propia categoría de carrera rápida en Elden Ring

Hemos visto personas morir rápidamente en Elden Ring, pero esto podría merecer su propia categoría de carrera rápida.

El problema con Malenia es que, esencialmente, no tiene debilidades.

Si todos los enemigos fueran el Gigante de Fuego, o tal vez incluso la Bestia Elden, te resultaría más fácil esquivarlos y sortear sus ataques.

Pero Malenia es rápida, sus ataques tienen un alcance masivo y, especialmente al principio del juego, puede matarte de un solo golpe.

Sin embargo, después de casi ocho horas bárbaras, y Madre sin forma sabe cuántas muertes, Bushy llega a los créditos finales del juego de FromSoftware.

Es un logro asombroso, y si tu vida es demasiado feliz en este momento y sientes que te vendría bien un poco de miseria implacable, te invitamos a que lo pruebes por ti mismo. En cuanto a nosotros, nos quedaremos con una sola Malenia, que, francamente, ya son demasiadas.

