Steam recibirá 21 juegos RPG clásicos de Calabozos y Dragones

Plataforma de Valve recibirá 21 juegos RPG clásicos de Calabozos y Dragones

Si jugaste juegos de rol para PC en el siglo anterior, es muy probable que tengas buenos recuerdos de los títulos "Gold Box" de Calabozos y Dragones de SSI, y ahora tendrás una manera fácil de jugar muchos de ellos. SNEG traerá varias colecciones de Gold Box Classics a Steam el 29 de marzo.

La mayoría tienen como tema sus franquicias de Calabozos y Dragones, y todos incluyen un lanzador de juegos especial, soporte de emulador DOSBox "mejorado" y utilidades para ayudarlo a transferir grupos, mapear mazmorras y administrar sus juegos de rol.

Juegos RPG clásicos de Calabozos y Dragones esperan a los gamers que quieran explorar la saga que introdujo y pulió varias mecánicas que aún se usan actualmente.

Hay tres colecciones de Forgotten Realms, incluida una para la serie Eye of the Beholder, otra para los títulos Pool of Radiance y Savage Frontier y una tercera para Dungeon Hack y Menzoberranzan.

Juegos de DragonLance también llegan a Steam

Los fanáticos de DragonLance encontrarán en Steam un paquete para la trilogía de Krynn, mientras que los entusiastas de Dark Sun y Ravenloft tienen sus propios paquetes. Al-Qadim: The Genie's Curse y D&D Stronghold: Kingdom Simulator están disponibles individualmente.

Es posible que esto no te satisfaga si eres completista. El catálogo no incluye DragonStrike, Spelljammer y otros juegos que no encajan perfectamente en el estereotípico formato Gold Box.

Estos tampoco son remasterizados, por lo que serán tan de baja resolución como recuerdas. Aún así, esto podría ser atractivo si desea una experiencia nostálgica de juegos de rol de computadora sin las molestias de intercambiar disquetes.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Steam como que el Deck soporta juegos de Windows pero con varios detalles.

