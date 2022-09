State of Play 2022: Tekken 8, God of War, Hogwarts Legacy y más

PlayStation realizó su State of Play de este mes y sin duda hay algunos anuncios que emocionaron a los gamers y aquí te damos todos los detalles.

Para comenzar, tuvimos la oportunidad de volver a ver God of War Ragnarök. De qué tipo de trato de exclusividad tendrá Howgarts Legacy en PlayStation y de cómo lucirá el próximo Tekken.

Estratégicamente lanzando entre un Nintendo Direct colmado de anuncios y el arranque del Tokyo Game Show, el nuevo State of Play de septiembre de 2022 ha sabido sorprender y poner sobre la mesa varios títulos por los que valdrá la pena dar el salto generacional.

Incluyendo nuevos exclusivos y un par de adiciones al catálogo de PlayStation VR2.

Tekken 8

Los problemas del clan Mishima no han culminado, y eso es motivo de celebración para los apasionados por los juegos de lucha. La octava entrega numerada de la saga de Bandai Namco ha sido mostrada en movimiento ofreciéndonos un espectacular combate entre Jin y Kazuya, y lo mostrado ya es una delicia.

Toca ver quién más se apunta al nuevo Torneo del Puño de Hierro.

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge

Nos quedamos sin novedades sobre Star Wars Eclipse o el remake de KOTOR, pero no sin viajar hasta una galaxia muy, muy lejana: Star Wars Tales from the Galaxy's Edge se adaptará a la tecnología de PlayStation VR 2 con una edición mejorada. ¿La manera definitiva de experimentar La Guerra de las galaxias desde casa? Por el momento, parece que sí.

Like a Dragon: Ishin!

El estudio creador de la saga Yakuza está de vuelta, y no es el regreso de Ichiban: Like a Dragon: Ishin! es anunciado y, por primera vez, la subsaga de SEGA sale de Japón abriéndose paso a base de espadazos hacia occidente.

Hogwarts Legacy

No todos los juegos del State of Play fueron creados en Japón: Hogwarts Legacy, irrumpió para ofrecer un primer vistazo La Tienda Encantada de Hogsmade, el terrorífico contenido que llegará en exclusiva para las versiones de PlayStation.

Pacific Drive

Un coche en mitad de una tormenta. Un misterio por resolver. No todo fueron grandes producciones en el State of Play: Pacific Drive apuesta por la supervivencia en primera persona y la conducción, invitándonos a descubrir un lugar siniestro y abandonado. Llegará en 2023 a PS5.

Demeo

El segundo juego presentado para la realidad virtual de nueva generación de PlayStation es una propuesta que volverá locos a los apasionados por el rol de la vieja escuela: Demeo combina lo mejor de los juegos de tablero con la tecnología de PlayStation VR2.

El programa Play Station

El programa de fidelización PlayStation Stars se ha mostrado y con él los primeros coleccionables que podremos conseguir a base de jugar. Sabemos que se podrá en marcha muy pronto en Asia y poco después en Estados Unidos y Europa.

God of War Ragnarok

Kratos cumplió con las expectativas y no faltó a la cita. Es más: el nuevo tráiler de God of War Ragnarok era todo lo que se puede esperar de la secuela del coloso de 2018, ofreciendo acción, epicidad, nuevos reinos y una ambición a gran escala. Concluyendo con la inevitable colisión de voluntades entre el Dios de la Guerra y Thor, el dios del trueno. ¿Quién ganará? El 9 de noviembre lo tendremos más claro en PS4 y PS5

Stellar Blade

No lo llames Project Eve: llámalo Stellar Blade. Acción, ciencia ficción y combates al estilo Hack'n Slash en un apocalipsis de ciencia ficción. Producido por Sony Interactive Entertainment, llegará el próximo año en exclusiva para las consolas de nueva generación de PlayStation.

Rise of the Ronin

No todos los días se anuncia un nuevo Action RPG con la firma del Team Ninja. Koei Tecmo y Sony se alían para dar forma a Rise of the Ronin, una nueva apuesta por la fantasía y los combates con espadas en una nueva visión del Japón de 1863. Pinta de escándalo, pero tardará en llegar: su tráiler nos emplaza a 2024 y será una exclusiva para PS5.

