Stadia Pro agrega "F1 2020" y "Hotline Miami"

Para recibir el año nuevo, Google ha agregado cuatro títulos nuevos a Stadia Pro: Ary and the Secret of Seasons, Figment, F1 2020 y Hotline Miami. Todos esos títulos ahora están disponibles para jugar con la suscripción de $9.99, junto con otro título no anunciado, El Hijo - A Wild West Tale, según 9to5Google.

El Open Wheel Racer F1 2020 está disponible actualmente por $29.99, mientras que el título de acción-RPG Ary and the Secret of the Seasons se ofrece a $39.99. Stadia describe Figment de 19.99 dólares como "un viaje musical a través de la mente", mientras que Hotline Miami, el juego de disparos de arriba hacia abajo indie altamente calificado, normalmente cuesta 9.99 dólares. En otras palabras, hay una buena cantidad de valor por una suscripción de $10.

Mientras tanto, la página de Stadia describe a El Hijo como un “juego de sigilo no violento, que reemplaza la violencia con la picardía y la alegría de un niño pequeño. Un elemento central del juego es que 'El Hijo' usa las sombras a su favor para esconderse de los forajidos".

Los últimos títulos Pro se lanzarán a la medianoche PT. Puedes visitar la Tienda en Android, iOS o la web para reclamar los juegos de Stadia Pro de enero de 2021. Se unirán al carrusel de juegos Pro, o puedes buscar manualmente la lista.

Stadia tuvo un lanzamiento lento, en cuanto al juego, pero recientemente se comprometió a agregar hasta 400 títulos para 2022 o 2023. Tampoco pudo lanzar ciertas funciones como el juego 4K y las capacidades sociales / de transmisión dentro de la línea de tiempo prometida. Para compensarlo, Google ofrece pruebas gratuitas de dos meses, siempre que esté dispuesto a proporcionar los detalles de la tarjeta de crédito. Sin embargo, recientemente dio a conocer 30 minutos de juego gratuito, sin necesidad de plástico, lo que demuestra que se está esforzando mucho para que los usuarios al menos prueben la plataforma.