Splinter Cell y Assassin's Creed VR  podrían ser anunciados hoy

Splinter Cell y Assassin's Creed VR Games podrían ser anunciados hoy

Los fanáticos han estado esperando más contenido de Splinter Cell durante años, y Ubisoft constantemente les da a los fanáticos cameos de Sam Fisher en sus otros proyectos. Es posible que se hayan escuchado las solicitudes de los fanáticos de un nuevo juego centrado en el héroe con gafas, ya que un rumor reciente afirma que hoy se anunciarán nuevos juegos de Splinter Cell y Assassin's Creed. El único inconveniente es que ambos proyectos serán para realidad virtual.

Posible realidad virtual

Se rumoreaba que estos proyectos de realidad virtual estaban en desarrollo el año pasado, por lo que la información oficial de Ubisoft sobre los juegos parece creíble. Sin embargo, es probable que algunos fanáticos de Splinter Cell no estén contentos, ya que esto se verá como otra burla para los que no tienen VR.

Si bien la tecnología ha recorrido un largo camino y ciertamente tiene sus partidarios, muchos jugadores de Splinter Cell quieren otro juego de sigilo tradicional. Aun así, al igual que Assassin's Creed, la serie podría encajar perfectamente en la realidad virtual.

El último cameo de Sam Fisher tiene lugar en Rainbow 6 Siege, y el personaje llega al juego en su última actualización, ver a Sam en tantos proyectos a lo largo de los años ha sido agridulce para los fanáticos, ya que las constantes apariciones del personaje son recordatorios de lo que alguna vez fue.

El último juego principal de Splinter Cell, Splinter Cell: Blacklist, se revisó muy bien y fue apreciado por los fanáticos. Sin embargo, el juego no debe haberse vendido lo suficientemente bien para Ubisoft, ya que ha pasado más de media década desde que Sam consiguió su propio juego AAA.

Splinter Cell no es la única serie que se revivirá a través de la realidad virtual, ya que Medal of Honor: Above and Beyond de Respawn se lanzará el próximo año como un proyecto exclusivo de realidad virtual.

Serán supuestamente exclusivos de Oculus

Tanto Splinter Cell como Assassin's Creed VR serán supuestamente exclusivos de Oculus, lo que debería ser una buena indicación de que los juegos serán detallados y requerirán una potente configuración de realidad virtual para ejecutarse, no está claro cuándo se lanzarán los juegos, aunque esa información podría venir con su revelación más tarde hoy si este rumor resulta ser cierto.

En cuanto al proyecto Assassin's Creed VR, será interesante ver cuándo se establece ese juego. La serie Assassin's Creed todavía tiene numerosos períodos de tiempo para explorar, por lo que Ubisoft aún puede tomar AC en muchas direcciones diferentes.

Assassin's Creed parece encajar mejor que Splinter Cell para la realidad virtual, ya que mezclarse con la multitud y seguir a los objetivos de una manera tan inmersiva podría ser divertido.

TE PUEDE INTERESAR: La clasificación ESRB de Assassin's Creed confirma burdeles y alucinógenos

No está claro si este rumor es cierto, aunque los interesados en los proyectos de realidad virtual lo sabrán muy pronto si lo es. Si resulta ser falso, los fanáticos de Assassin's Creed todavía tienen AC Valhalla a finales de este año para esperar. Los fanáticos de Splinter Cell, por otro lado, probablemente tendrían que seguir conformándose con los cameos durante algún tiempo.