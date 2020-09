Spider-Man: Actualización remasterizada de PS5 no será gratis para los dueños de PS4

Sony realizó recientemente otra gran exhibición de PlayStation 5, que ofreció una nueva mirada a Spider-Man: Miles Morales. Después del evento, Sony anunció no solo que la aventura independiente llegará a PS4 y PS5, sino que el Spider-Man original recibirá una remasterización de PS5 con un montón de nuevas funciones gráficas. ¿Las malas noticias? Tendrás que volver a comprar el juego.

En una situación similar a Control y su edición Ultimate de próxima generación, Sony no ofrece una forma para que los propietarios de Spider-Man existentes en PS4 actualicen su versión a la nueva remasterización de PS5 fuera de comprar el juego nuevamente. En un comunicado de Sony, la compañía dice que la remasterización no se venderá de forma independiente, lo que significa que tendrás que comprar la edición Miles Morales Ultimate de $70 dólares para acceder a la remasterización en PS5.

"Actualmente no hay planes para ofrecer Marvel's-Spider-Man: Remastered como independiente", dice el comunicado.

"Los jugadores con una copia de Marvel's Spider-Man para PS4 pueden comprar Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition para experimentar Marvel's Spider-Man: Remastered en PS5. Marvel's Spider-Man para PS4 también será compatible con versiones anteriores en PS5".

Para ser claros, podrás reproducir tu copia de Spider-Man PS4 en PS5, simplemente no será la versión remasterizada. Eso significa que te perderás nuevas funciones como Ray Tracing (trazado de rayos), texturas mejoradas y más. Simplemente jugarás el mismo juego en una consola que puede ejecutarlo con más estabilidad, eso es todo.

La situación se vuelve un poco confusa cuando sacas al videojuego original de la ecuación. Puedes comprar Miles Morales por separado en PS4, lo que te dará una actualización gratuita a la versión de PS5, pero solo para el contenido de Miles Morales. Si deseas la remasterización original como parte de su compra de Miles Morales, Sony ofrece una actualización de $20 dólares, lo que eleva su total de regreso a los $70 dólares de la Ultimate Edition.

En resumen:

Spider-Man: Miles Morales en PS4 le otorga una actualización gratuita a Miles Morales en PS5 (sin actualización de físico a digital).

La versión estándar de Spider-Man: Miles Morales se puede actualizar por $20 dólares para incluir Spider-Man: Remastered en PS5.

La edición definitiva de Spider-Man: Miles Morales incluye Spider-Man: Remastered, se vende por $70 dólares.

Spider-Man en PS4 se puede jugar en PS5 a través de la compatibilidad con versiones anteriores sin mejoras visuales. No hay forma de actualizar esta versión a la remasterización.

Esto va en contra de la forma en que Microsoft está manejando las actualizaciones de generaciones cruzadas para sus títulos propios, que serán gratuitos en todos los ámbitos. Con Smart Delivery, Microsoft dice que los jugadores no tendrán que preocuparse por actualizar sus juegos, y algunos editores de terceros también eligen no cobrar por las actualizaciones de próxima generación, como Cyberpunk 2077 y Assassin's Creed Valhalla. Incluso The Witcher 3, de 2015, recibirá una actualización gratuita de próxima generación el próximo año.

Sin embargo, ese no es el caso de todos los editores. 505 Games anunció hace unas semanas que los fanáticos de Control se enfrentarán a una situación similar a Spider-Man, requiriendo la compra de la nueva edición Ultimate para tener acceso a las actualizaciones de próxima generación. Otros editores cobrarán una tarifa, como Activision con Call of Duty: Black Ops Cold War.

Spider-Man: Miles Morales se lanza con PlayStation 5 el 12 de noviembre, así que solamente queda esperar para disfrutar de este videojuego.