Sony se adueña de Bluepoint Games, creadores del remake de Demon's Souls

Sony ahora es dueña de la compañía Bluepoint Games, ubicada en Austin, Texas. Desde 2020 se comenzó a rumorar que la empresa creadora de PlayStation estaba en planes de llegar a un arreglo, pero ambas habían negado cualquier tipo de negociación, hasta ahora.

Pero este día, Sony Interactive Entertainment anunció de forma oficial la compra de Bluepoint Games. A través del blog de PlayStation, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, le dio la bienvenida a la desarrolladora.

Con esta compra, Bluepoint Games habló sobre su siguiente etapa en la industria y lo que significa tener el respaldo de Sony y PlayStation en sus próximos proyectos. Ya que como te hemos informado en La Verdad Noticias, el remake del videojuego “Demon’s Souls”, estrenado en 2020, podría formar parte de PS.

Sony podría tener nuevo títulos de Bluepoint Games

PlayStation podría tener muy pronto varios títulos de la empresa recién comprada/Foto: PS Blog

Algo importante en esta negociación es que PlayStation de Sony ahora tendrá varios títulos de Bluepoint Games, no sólo “Demon’s Souls”, sino también “Shadow of the Colossus” y el desarrollo de “Uncharted: The Nathan Drake Collection”, por mencionar algunos.

El estudio inició su camino en la industria en 2006, cuando se fundó en Texas. Desde entonces, ha sido reconocido por su trabajo para mantener vigentes títulos muy importantes por medio de remasterizaciones y remakes.

“Con cada uno de sus proyectos, Bluepoint ha mejorado el nivel de las imágenes y la experiencia de juego que distinguen a la consola, y la vasta experiencia del estudio en la construcción de los mundos y la creación de personajes será una gran ventaja para las propiedades futuras de PlayStation Studios”, comentó Hulst.

Bluepoint Games asegura que vendrán buenos proyectos

Los desarrolladores ya tienen grandes ideas con el respaldo de PS/Foto: IGN

Marco Thrush, presidente de la compañía Bluepoint Games, afirmó que el estudio ha crecido durante los últimos años y que actualmente tienen 70 desarrolladores muy talentosos entre sus filas. Ahora, con el respaldo de Sony, podrán hacer proyectos más ambiciosos que sin duda encantarán a los jugadores.

"El enfoque en la cultura ha sido fundamental para nuestro éxito y nos entusiasma que PlayStation Studios comparta una cultura y visión similares (…) Formar parte de PlayStation Studios nos permite que nuestro equipo mejore aún más el nivel de calidad y crear experiencias aún más impactantes para la comunidad de PlayStation”, declaró el directo sobre la compra de Sony.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!