Sony planea lanzar serie de éxitos de PlayStation en smartphones

Sea cual sea su plan Sony se encuentra en búsqueda de un ejecutivo para PlayStation Studios que se enfoque en llevar las franquicias más populares de sus consolas a smartphones de acuerdo a reportes.

Siguiendo los pasos de Nintendo Sony planea llevar sus éxitos de PlayStation a smartphones.

No es de sorprender que Sony tenga este plan en mente ya que sin duda el mercado de los juegos de smartphones es el más grande que existe como demuestra el éxito de juegos como Fortnite.

Entre las franquicias que los gamers esperan poder jugar en sus teléfonos inteligentes tras darse a conocer la noticia se encuentran Uncharted, Horizon: Zero Dawn e inclusive The Last of Us cuyo remake se rumora últimamente.

Es raro que los juegos de PlayStation lleguen a smartphones sin embargo Sony no es ajeno a trasladar sus títulos a plataformas móviles como demuestra el caso del Xperia Play de 2011, dispositivo que era compatible con una serie de juegos originales de PS.

Playstation busca respuesta a Xbox Game Pass

Otra noticia de las recientes noticias sobre los planes de Sony para PlayStation están los rumores dados a conocer por el creador de la serie God of War David Jaffe quien aseguró en el más reciente episodio de su podcast que la empresa multinacional busca cómo responder al exitoso servicio de suscripición de Microsoft: Xbox Game Pass.

Y es que Sony ha recibido críticas por no ser capaz de implementar un servicio similar al de su competidor el cual ha logrado atraer a 18 millones de suscriptores que tienen acceso a más de 100 juegos de Xbox y PC.

Incluso además de las declaraciones de Jaffe Sony confirmó de cierta manera la noticia de que prepara su as bajo la manga asegurando que tienen noticias al respecto pero que no serán reveladas aún.

Es así que Sony continúa enfocado en mejorar PlayStation con planes de llevar su exitosa serie de hits a smartphones así como de responder a Xbox Game Pass con un servicio mejor que el actual y limitado PlayStation Now. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la empresa para traerte lo más reciente.

