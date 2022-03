Sony obtiene su puntuación más baja en Metacritic con Gran Turismo 7

PlayStation obtiene su puntuación más baja en Metacritic con Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ahora tiene el puntaje de usuario más bajo de Sony en el sitio de agregación de reseñas Metacritic, luego del tiempo de inactividad reciente y las críticas a las microtransacciones del juego.

Al momento de la publicación, el corredor de PS4 y PS5 tiene una puntuación de usuario de 2.5/10, lo que parece colocarlo debajo de todos los juegos en los 27 años de seguimiento de juegos de Metacritic de PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, SCEA, SCEE y SCEJ.

GT7 reclama su récord no deseado de World of Warriors de PS4 (2.9), NBA 10 The Inside de PSP (3.0) y Cool Boarders 2001 en PSOne (3.3). Sin embargo, aunque esos títulos solo tienen un puñado de reseñas de usuarios, Gran Turismo 7 actualmente tiene más de 3,600.

A pesar de la puntuación de usuario más baja de todos los tiempos, Gran Turismo 7 tiene una sólida metapuntuación de los críticos con 87 en PlayStation 5.

La gran mayoría de las reseñas de los usuarios de GT7 se publicaron el 17 de marzo o después, cuando el desarrollador Polyphony Digital lanzó un parche controvertido que reducía los pagos de las carreras del juego, lo que dificultaba desbloquear autos nuevos sin gastar en microtransacciones.

GT7 también estuvo fuera de línea durante más de 24 horas entre el 17 y el 18, lo que lo hizo casi imposible de reproducir debido a la gran cantidad de contenido al que requiere una conexión a Internet para acceder.

Incluso antes del último parche, VGC informó que algunos de los autos de Gran Turismo 7 cuestan hasta ocho veces más que en Gran Turismo Sport, si se compran con dinero real.

Ahora, un nuevo análisis realizado por el sitio de fans GTPlanet sugiere que GT7 tarda mucho más en ganar créditos que sus predecesores recientes.

Según su análisis, los jugadores podrían tardar casi 20 horas en ganar lo suficiente para comprar uno de los autos más caros del juego.

Comprensiblemente, la combinación de pagos lentos en el juego combinados con costosas microtransacciones ha generado críticas generalizadas por parte de la comunidad del juego.

Un destacado presentador, que ha aparecido en transmisiones oficiales, condenó públicamente lo que llamó "cantidades de tiempo estúpidas" que se necesitan para obtener créditos en GT7.

El tweet ha sido retuiteado y le ha gustado miles de veces, incluso por parte de jugadores profesionales de Gran Turismo.

En el momento de la publicación, al campeón mundial de esports de GT, Valerio Gallo, incluso le han gustado varios tweets que critican las microtransacciones de GT7, incluido un mensaje que llama al juego "el verdadero simulador de tarjetas de crédito".

Actualmente, la revisión de usuario de Metacritic "más útil" de GT7 votada por otros usuarios señala el requisito de una conexión a Internet para acceder al contenido de un solo jugador.

La gran mayoría de las otras revisiones calificadas critican sus microtransacciones agresivas percibidas.

"Era un [gran] fanático de Gran Turismo", dice una reseña. “He jugado este juego desde GT1 en PS1. Sí, la física de conducción es excelente, sí, los autos son hermosos".

"Sin embargo, todo esto no tiene sentido dado un modo de carrera extremadamente corto y una de las capturas de efectivo más obvias con sus micro transacciones que empeoraron mucho después de que debilitaron los pagos para las carreras de un solo jugador. GT siempre fue una rutina, pero nunca fue tan malo”.

Otro agrega: “Me duele darme esto un 0. La sensación del juego es fantástica y también lo es el soporte del controlador. Los gráficos son geniales. El contenido inicial está ahí, pero las microtransacciones… ¿$38 de dinero real para comprar un solo Ford GT?

“¿Y también reducir la cantidad de dinero que obtienes simplemente jugando con el parche más reciente? Y las cajas de botín están manipuladas para que siempre obtengas la recompensa más baja. Cambiaré esta revisión a 10 cuando sea realmente posible comprar autos con el dinero ganado en el juego”.

Sony responde sobre microtransacciones en GT7

Al abordar la controversia de las microtransacciones en un comunicado el viernes, el jefe de la serie de Sony, Kazunori Yamauchi, afirmó que la situación eventualmente se resolvería con más contenido que se lanzará en un punto no especificado en el futuro.

“En GT7 me gustaría que los usuarios disfrutaran de muchos autos y carreras incluso sin microtransacciones”, afirmó.

“Al mismo tiempo, el precio de los automóviles es un elemento importante que transmite su valor y rareza, por lo que creo que es importante vincularlo con los precios del mundo real.

“Quiero hacer de GT7 un juego en el que puedas disfrutar de una variedad de autos de muchas maneras diferentes y, si es posible, me gustaría tratar de evitar una situación en la que un jugador deba seguir mecánicamente repitiendo ciertos eventos una y otra vez.

“Con el tiempo, le informaremos los planes de actualización para contenido adicional, eventos de carreras adicionales y características adicionales que resolverán esto de manera constructiva".

"Me duele no poder explicar los detalles sobre esto en este momento, pero planeamos continuar revisando GT7 para que la mayor cantidad de jugadores posible pueda disfrutar el juego".

“Realmente apreciaríamos que todos pudieran observar el crecimiento de Gran Turismo 7 desde un punto de vista a más largo plazo”.

