Sony lanzará PlayStation 5 en India el 2 de febrero

Sony anuncia la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 en India

Sony finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento en India de PlayStation 5 (PS5). La consola de juegos se lanzará en India el 2 de febrero. Los pedidos anticipados para PS5 comenzarán a las 12 p.m. del 12 de enero, tanto en línea como fuera de línea. Los minoristas incluyen Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Games The Shop, Shop at Sony Center, Vijay Sales y otros socios minoristas autorizados selectos. Los pedidos anticipados estarán disponibles hasta fin de existencias en los respectivos minoristas, según la empresa.

"Aprovechamos esta oportunidad para agradecer una vez más a nuestros entusiastas de PlayStation por su paciencia y entusiasmo por la PS5".

Declaró la compañía en un comunicado. Sony lanzó PS5 en los Estados Unidos Y sus otros mercados principales en noviembre del año pasado.

Sony ya ha anunciado los precios de India para PS5, así como los accesorios. PlayStation 5 tiene un precio de 49.990 rupias para la edición normal y 39.990 rupias para la edición digital.

En cuanto a los accesorios, el controlador inalámbrico DualSense tiene un precio de Rs 5,990, la cámara HD a Rs 5,190, los auriculares inalámbricos Pulse 3D a Rs 8,590, el control remoto multimedia a Rs 2,590 y la estación de carga DualSense a Rs 2,590.

PlayStation 5 en India.

La caja de venta al público de PS5 incluye el nuevo controlador inalámbrico DualSense.

Recientemente, Sony anunció que los usuarios de su servicio de suscripción de juegos "PlayStation Plus" obtendrán una nueva línea de juegos gratuitos en enero. "PlayStation Plus comienza 2021 con una explosión. Los miembros de PlayStation Plus recibirán dos títulos de PS4: la acción y aventura Shadow of the Tomb Raider y el juego de rol de acción GreedFall el 5 de enero", dijo la compañía en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Sony promete más PlayStation 5 antes del año nuevo

Sony compite con la consola de juegos XBox de Microsoft. Microsoft Corp lanzó dos modelos de su consola de juegos Xbox en noviembre, siete años después del debut de la versión anterior.