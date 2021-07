Sony filtra por error los juegos de PlayStation Plus para agosto

Sony filtró accidentalmente los juegos de PlayStation Plus que se liberarán de forma gratuita para agosto 2021. El anuncio llega antes de lo previsto debido a una actualización en su propio sitio web.

Cuando se trata de los juegos gratuitos de PS Plus, Sony suele esperar para anunciarlos el último miércoles de cada mes y todas las señales apuntaban a que los juegos gratuitos de PS Plus para agosto de 2021 no serían una excepción, ya que se esperaba que Sony revelara la alineación completa el miércoles 28 de julio.

Sin embargo, parece que alguien en Sony ha cometido un error al actualizar el sitio web prematuramente y filtrar los juegos gratuitos de PlayStation Plus para agosto antes de tiempo.

¿Cuáles son los juegos de PlayStation Plus para agosto?

Sony ha corregido su error y lista de juegos se ha eliminado, pero como siempre, Internet es más rápido que cualquier dedo en el botón “Eliminar” y a menos que algo cambie hasta el 28 de julio, los juegos gratuitos de PS Plus para agosto de 2021 serán tres: Plants vs.Zombies: Battle for Neighborville; Tennis World Tour 2 y Hunter's Arena: Legends previamente anunciado.

Si bien es posible que algo cambie antes de que Sony haga el anuncio oficial, eso parece poco probable. Por ahora, es seguro para los suscriptores de PlayStation Plus contar con estos tres juegos como los juegos gratuitos de PS Plus para agosto.

¿Cuándo estarán disponibles los juegos?

Usuarios podrán reclamar los juegos a partir del 3 de agosto

Esta es la primera vez en mucho tiempo que los suscriptores de PS Plus se enteran tan pronto de los juegos de PlayStation Plus gratuitos para el próximo mes. En cualquier caso, los suscriptores no tienen que esperar tanto tiempo para reclamar estos juegos para su colección pues los tres títulos deberían estar disponibles a partir del martes 3 de agosto.

