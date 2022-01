Sony espera que Microsoft mantenga como multiplataforma los juegos de Activision

PlayStation espera que Microsoft mantenga como multiplataforma los juegos de Activision

Sony respondió a la exitosa propuesta de Microsoft de comprar Activision Blizzard con un comentario sobre lo que eso podría significar para los juegos futuros como Call of Duty en las consolas PlayStation.

“Esperamos que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales y continúe asegurando que los juegos de Activision sean multiplataforma”, dijo un portavoz a The Wall Street Journal.

La redacción de esa declaración es menos que definitiva. No sorprende que Sony espere que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales existentes con respecto a los juegos de PlayStation, como lo hizo cuando se lanzó Deathloop, exclusivo para la consola PS5, después de que Microsoft adquiriera a Bethesda Softworks.

La pérdida de Call of Duty sería la que más afectaría a PlayStation.

Una vez que expiran los acuerdos existentes, se abre la puerta para que Microsoft busque la exclusividad de Xbox para las muchas franquicias que está adquiriendo.

La gran pregunta gira en torno a Call of Duty. La franquicia es muy popular tanto en Xbox como en PlayStation, pero Sony ha tenido un acuerdo de marketing de Call of Duty con Activision durante más de cinco años.

“PlayStation es el nuevo hogar de Call of Duty”, declaró el ex CEO de PlayStation, Andrew House, durante la conferencia de prensa de Sony en el E3 2015.

Sony reveló en noviembre que Call of Duty: Black Ops Cold War fue el segundo juego de PS5 más jugado durante todo 2021, solo detrás de Fortnite.

Call of Duty también aseguró los dos primeros lugares en ventas de juegos en EE. UU. para todo 2021, según NPD, destacando su impacto en el mercado.

Sony sin poder sobre el futuro de CoD

Una vez que se cierre el acuerdo de Activision Blizzard de Microsoft, Sony no tendrá poder sobre el futuro a largo plazo de Call of Duty en PlayStation.

La adquisición de Bethesda por parte de Microsoft llevó a que Starfield se convirtiera en una exclusiva de Xbox y PC, y el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, insinúa que The Elder Scrolls VI también será una exclusiva de Xbox.

“Los juegos de Activision Blizzard se disfrutan en una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando a esas comunidades en el futuro”, dijo Spencer a principios de esta semana.

Es fácil imaginar un futuro en el que Microsoft mantenga Call of Duty: Warzone en múltiples plataformas, pero cualquier juego futuro de Call of Duty será exclusivo de Xbox. Después de todo, Microsoft no está gastando 68.700 millones de dólares para seguir publicando juegos de PlayStation para siempre.

