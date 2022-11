Sony afirma que Battlefield no le ha podido seguir el ritmo a Call of Duty

¿Crees que Battlefield le podría seguir el ritmo a Call of Duty? Sin duda alguna Sony no lo cree e incluso piensa que la franquicia EA realmente no puede competir en estos momentos.

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, durante esta semana se han dado diversas declaraciones sobre la compra de Activision Blizzard y por su parte, en un documento publicado por la Autoridad de Mercados y Competencia (CM), se pudo leer:

“Call of Duty está demasiado arraigado para que cualquier rival, sin importar qué tan bien equipado esté, pueda alcanzarlo. A pesar de las similitudes entre Call of Duty y Battlefield... la franquicia de EA no puede seguir el ritmo.

En otras palabras, Battlefield es un digno rival, pero Sony no cree que pueda alcanzarlo, principalmente porque EA sigue batallando por revivir la entrega que había prometido desde hace mucho tiempo y que dejó tanto que desear, ésto tomando en cuenta que ahora que a pesar de que se encuentran en su tercera temporada y que han mejorado su rendimiento, tienen una marcha obscura.

Microsoft y Call of Duty

Por otro lado, es importante destacar que con respecto a Microsoft, se ha intentado mitigar la relevancia de COD al apelar en las entregas exclusivas de PlayStation, mismas que continuamente superan los lanzamientos de Activision, del mismo modo, de los 10 títulos mejor vendidos de PS4, únicamente dos fueron de Call of Duty.

Lo que ahora sucederá, será que se tendrá que esperar para poder saber si la compra de Activision Blizzard se precisa del lado de Xbox, manteniéndose la narrativa que afirma que no se tiene planeado volver a Call of Duty una entrega exclusiva.

¿Cuál es el juego más vendido de Call of Duty?

Al día de hoy, el juego más vendido de Call of Duty es nada más y nada menos que Modern Warfare II, el cual se estrenó el 27 de octubre de 2022 y se puede jugar en diversas consolas como lo son PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows

