Sony adelanta 11 videojuegos para PlayStation VR 2

Sony finalmente anunció la fecha oficial del lanzamiento de PlayStation VR 2, su casco de realidad virtual el cual finalmente llegará a México y el resto del mundo este próximo 22 de febrero del 2023, el cual tendrá un precio aproximado de 12,000 pesos.

Junto al anuncio oficial de lanzamiento de su casco de realidad virtual, la firma japonesa también presentó en su blog oficial los 11 nuevos títulos que formarán parte del catálogo de juegos del VR2.

De los 11 títulos que anunció Sony, solo Jurassic World Aftermath está confirmado que llegará a PS VR2 el próximo 22 de febrero del 2023, mientras que el resto aún no tiene una fecha de lanzamiento

Los videojuegos que llegarán con el PlayStation VR en 2023

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

PlayStation VR2 tendrá juegos para todos los gustos

Llegará a PS VR2 el próximo 22 de febrero del 2023

Revisando los títulos anunciados para PS VR2 vemos que hay videojuegos de todos los géneros.

Por ejemplo, The Dark Pictures: Switchback VR de Supermassive Games que nos invitará a sobrevivir en distintas experiencias como un barco fantasma de pesadilla o en el desierto.

Si buscamos algo más relajado, se tiene a Cities VR - Enhanced Edition, una edición mejorada de la adaptación a la realidad virtual de Cities: Skylines en el que podemos crear y gestionar la ciudad de nuestros sueños.

The Light Brigade, por ejemplo, es un juego de misterios para un jugador, además del MMO Zenith, la aventura cómica Cosmoniuous High o el juego de disparos cooperativo After the Fall.

Y sí lo tuyo son los disparos, Crossfire: Sierra Squad definitivamente será la opción, además de que el juego será exclusivo del casco de Sony lanzándose a lo largo del 2023.

Ya puedes apartar tu casco de PlayStation VR2

El caso tendrá un precio aproximado de 12,000 pesos.

Sony también anunció que este mismo mes de noviembre se irán descubriendo nuevos juegos de PS VR2 que podrán reservarse de forma anticipada en PlayStation Store o las tiendas autorizadas, mientras que el casco de realidad virtual se podrá apartar desde el 15 de noviembre.

