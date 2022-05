Solución de Sony a los juegos clásicos de PS Plus solo ha empeorado las cosas

Solución a los juegos clásicos de PS Plus solo ha empeorado las cosas

Sony lanzó un parche de 60 Hz para sus juegos clásicos de PlayStation, pero desafortunadamente introdujo nuevos problemas visuales.

La semana pasada, Sony lanzó su cambio de marca PS Plus en Asia, relanzando juegos de PS1, PS2 y PSP en PS4 y PS5.

Sin embargo, Sony fue criticado por usar versiones PAL de 50 Hz de sus juegos de PS1, que funcionan más lentamente que las contrapartes NTSC norteamericanas y japonesas de 60 Hz, incluso en regiones NTSC.

Buscando solucionar este problema, Sony emitió silenciosamente un nuevo parche el 27 de mayo, que afirma tener una "salida PAL mejorada". Sin embargo, pronto se hizo evidente que esta actualización hizo más daño que bien.

La solución de la compañía japonesa para los juegos de PSX en PS Plus ha causado descontento entre los jugadores.

Visto por el usuario de Twitter @windycornertv este parche mejora estos juegos PAL a 60 Hz a través de la combinación de cuadros, un proceso que duplica los cuadros para lograr la velocidad de salida deseada.

Es un método tosco, uno que ha creado un efecto fantasma en Jumping Flash, Everybody's Golf y Kurushi. Puedes ver la comparación completa a continuación.

Sony ha lanzado un parche para algunos PS1 Classics en PS4/PS5 que "mejora" la salida PAL.

El parche mejora el código PAL a 60 Hz mediante la combinación de cuadros. Pero la técnica ha introducido estos horribles artefactos fantasma. Aquí hay una comparación de antes y después.

En este momento, Sony no ha comentado oficialmente por qué eligió las ediciones PAL para sus relanzamientos retro propios.

Se cree que estos podrían haber sido elegidos en lugar de las versiones NTSC de 60 Hz porque incluyen compatibilidad con varios idiomas, pero Sony no lo ha confirmado.

Algunos juegos de terceros como Tekken 2 usan la edición NTSC, por lo que, suponiendo que Sony no cambie de rumbo, no espere que se trate de un parche generalizado.

Sony lejos de ser premium

No es un buen aspecto para los juegos clásicos de PlayStation de Sony hasta ahora. Desafortunadamente, no hay forma de revertir esta actualización, por lo que cualquier persona que use una cuenta de PSN asiática para el acceso anticipado se verá afectada por estos problemas de imágenes fantasma.

A pesar de estos problemas, no todo son malas noticias para los fanáticos de lo retro, ya que cada juego clásico cuenta con algunas características nuevas de calidad de vida.

Estos incluyen resolución mejorada, velocidades de fotogramas más altas y, en casos seleccionados, compatibilidad con trofeos. Solo para los juegos de PS1, también encontrarás una gran variedad de opciones de resolución y filtros visuales.

Si bien estos clásicos retro se pueden comprar individualmente, forman una parte importante de PS Plus Premium, el nivel más alto del servicio de suscripción renovado.

Con el relanzamiento de PS Plus el próximo mes en Europa, Australia y América, esperamos que solucione estos problemas de antemano.

