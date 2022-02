Snoop Dogg podría llegar a Call of Duty: Warzone o Vanguard

Con su reciente aparición en el Super Bowl, Snoop Dogg ha probado ser una estrella vigente no solo en la música, sino también en los deportes y, por qué no, también en el mundo de los videojuegos, pues un rumor afirma que el rapero podría ser incluido en Call of Duty en el futuro cercano ¿Qué te parece?

Aunque esta idea puede parecer descabellada al principio, la incorporación de Snoop a Call of Duty: Warzone o Vanguard estaría en la misma línea con algunos otros crossovers extravagantes que otros títulos han tenido recientemente, aunque queda por ver cómo se vería realmente Snoop Dogg en el juego, es posible que no tengamos que esperar demasiado para obtener más información.

Según el informante de Call of Duty, Tom Henderson, actualmente se está considerando que Snoop Dogg llegue tanto a Warzone como a Vanguard en forma de un nuevo operador. Henderson fue enfático en que “no estaba bromeando” sobre esta información.

¿Snoop Dogg en Call of Duty?

Para nadie es un misterio que el rapero es fan de los videojuegos.

No se dieron más detalles relacionados con cuándo Snoop podría llegar a cualquiera de los títulos, aunque el hecho de que esta información haya comenzado a filtrarse en primer lugar podría significar que Activision podría revelar alguna información al respecto en las próximas semanas.

A lo largo de los años, Snoop Dogg ha seguido expresando con fuerza su amor por los videojuegos, lo que lo ha llevado a aparecer en títulos como Def Jam, Madden, NHL y True Crime.

No es imposible

Snoop ha armado sus propios torneos de videojuegos con cannabis.

De hecho, Snoop también estuvo presente en Call of Duty en el pasado con Call of Duty: Ghosts cuando se convirtió en un locutor de arena multijugador que los fanáticos podían descargar como DLC.

Con todo esto en mente, parece que el propio Snoop Dogg estaría muy abierto a aparecer en Call of Duty: Warzone o Vanguard como operador, suponiendo que Activision lo busque.

¿Qué te parece la idea de tener a Snoop Dogg en Call of Duty? La Verdad Noticias te traerá todas las actualizaciones sobre este posible crossover.

