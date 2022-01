Skin de Call of Duty: Warzone empeora tu puntería, ¿comprarás esta 'exclusiva'?

Skin de CoD: Warzone empeora tu puntería, ¿comprarás esta 'exclusiva'?

Desde que se lanzó el mapa de Caldera, Call of Duty: Warzone se ha enfrentado a problemas cada vez mayores con errores y el desarrollador Raven Software parece no poder mantenerse al día con las correcciones. Por lo tanto, parece que estamos de vuelta con nuestro informe semanal de errores de Warzone.

Esta semana, el usuario de Reddit, Arbeast21, mostró un problema con la skin Shadow Outcast para su operador. Como puede ver en el video a continuación, si usas esta máscara, tu arma siempre disparará más alto que donde apunta tu retícula.

Ahora, algunos jugadores han proporcionado otras razones para el comportamiento del arma a lo largo del hilo de Reddit. Sin embargo ha sido un problema durante bastante tiempo.

La skin forma parte del paquete Curse of the Ancients.

A lo largo de un video de YouTube se puede ver a un jugador llamado JOG disparando directamente a los jugadores y sin que sus balas caigan mientras explica los problemas con la piel. También muestra a JOG tratando de solicitar un ataque aéreo y solo puede mirar a través de una lente.

Sin embargo, la peor parte de este problema de puntería no es solo que esté roto. Es que los jugadores han pagado por este aspecto. La skin es actualmente parte del paquete Curse of the Ancients, que cuesta 2400 puntos COD para comprar.

Call of Duty: Warzone vende error, ¿u oportunidad?

Por lo tanto, Call of Duty: Warzone te ofrece el privilegio de habilidades de puntería reducidas por el bajo precio de $19.99.

Ahora, si descubriste que Warzone se está volviendo demasiado fácil para tí y te gustaría un desafío, este puede ser el aspecto que buscas.

Sin embargo, para cualquier otra persona que juegue al tirador, les recomendamos que esperen para comprar este paquete hasta que se arregle la skin.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Call of Duty como que el Attack on Titan DLC llegó a Warzone y Vanguard.

