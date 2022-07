¿Será Pokémon GO Fest 2023 un evento remoto global?

¿Será PKMN GO Fest 2023 un evento remoto global?

A lo largo de 2022, gran parte de la discusión sobre Pokémon GO y su futuro en Niantic se ha centrado en devolver el juego a sus raíces.

Con eso, los desarrolladores móviles de Niantic quieren decir en gran medida que el juego comenzó como un medio para explorar el mundo real caminando y aventurándose con amigos en lugar de jugar desde una ubicación estacionaria.

Fue la pandemia de COVID-19 lo que hizo que Niantic Labs agregara originalmente bonificaciones en el hogar a Pokémon GO.

Estas bonificaciones incluían, entre otras, incienso estacionario mejorado que permitía a los Entrenadores encontrar una generación por minuto en casa, puntos de generación aumentados, Días de la Comunidad de seis horas, radios de Poké Stop aumentados, incursiones remotas, eventos con boletos remotos y más.

El evento global de Niantic podría ser remoto en 2023.

Si bien algunas de estas características se han eliminado, otras permanecen en su lugar y parecen ser permanentes.

Sin embargo, dado que Niantic se ha mantenido firme en su redacción sobre la visualización de Pokémon GO como una aplicación para salir y jugar, es posible que los Entrenadores se pregunten: ¿Pokémon GO Fest seguirá siendo un evento remoto o algún día volverá a ser presencial?

Sin respuesta para Pokémon Go Fest 2023

Actualmente no hay forma de responder esto definitivamente, pero puedo teorizar en base a las conferencias de prensa a las que he asistido. Los representantes de Niantic han hablado directamente sobre la lucha por lograr el equilibrio entre su evento remoto global Pokémon GO Fest con su regreso a las ofertas en el lugar.

Parece como si supieran lo valiosa que es la versión remota global de este evento para los Entrenadores, por lo que si tuviera que adivinar, asumiría con confianza que 2023 tendrá el mismo diseño que 2022: una oferta remota global e in- eventos de persona.

Es probable, sin embargo, que también comencemos a ver enriquecidos los eventos presenciales.

A Niantic le encanta incentivar el juego en persona, por lo que una cosa que estoy buscando como revisor es asegurarme de que el equilibrio entre el evento remoto global, que no es barato, y los eventos en persona siga siendo justo.

Espero que no veamos que el evento remoto global pierda calidad de la forma en que hemos visto que los eventos gratuitos como el Día de la Comunidad pierden su brillo, pero solo el tiempo y la observación lo dirán.

