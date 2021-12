Según Microsoft, Lionhead Studios fue de los mayores errores de los que aprendió

Según desarrolladores de Xbox, Lionhead Studios fue de los mayores errores de los que aprendió

El desarrollador de juegos Lionhead Studios, con sede en Guildford, tenía casi veinte años cuando Microsoft lo cerró en marzo de 2016.

Había producido varios juegos aclamados, principalmente la franquicia de juegos de Dios RTS Black & White y la franquicia de juegos de rol de acción Fable.

El cierre de Lionhead se produjo repentinamente junto con el anuncio de la cancelación de Fable Legends, un juego multijugador cooperativo 4vs1 gratuito en el que un jugador actuaría como el maestro de mazmorras, lo que obstaculizaría el progreso de los otros jugadores de varias maneras.

En ese momento, la noticia resultó ser un shock para toda la industria de los juegos. Varias empresas de juegos, incluida la propia Sony, se apresuraron a reclutar al talento que se marchaba.

Ahora, más de cinco años y medio después, Microsoft ha reflexionado sobre esta decisión como uno de los mayores errores cometidos desde que la empresa entró en la industria de los juegos.

Microsoft lanzará mañana su serie documental Power On: The Story of Xbox; En el episodio seis, según lo informado por IGN, los ejecutivos Shannon Loftis, Sarah Bond y Phil Spencer discutieron el cierre de Lionhead.

Shannon Loftis, entonces Gerente General de Publicación de Juegos Globales y ahora también Jefe de Estudio en World's Edge Studio, dijo:

Uno de los mayores errores que aprendimos en el pasado fue Lionhead. Ya habíamos publicado Fable 1, y fue un éxito ... La gente quería más, así que compramos Lionhead. Fueron buenos años.

Lionhead Studios fue el responsable de Fable y Fable II para Xbox y Xbox 360.

Pero después de Fable 2, apareció Kinect y el matrimonio Fable-Kinect simplemente nunca se llevó. Y luego Fable: The Journey fue un proyecto apasionante para mucha gente, pero creo que se desvió significativamente de los pilares que hicieron que Fable 1 y 2 fueran tan populares. Ojalá Lionhead siguiera siendo un estudio viable.

Sarah Bond, ahora directora de experiencias y ecosistemas de creadores de juegos en Xbox, agregó:

Adquirimos Lionhead en 2006 y lo cerramos en 2016. Un par de años después, reflexionamos sobre esa experiencia. Qué aprendimos y cómo no repetimos nuestros mismos errores.

Phil Spencer, entonces vicepresidente corporativo y director de Xbox y ahora vicepresidente ejecutivo de juegos de Microsoft, concluyó:

Adquieres un estudio para lo que son geniales ahora, y tu trabajo es ayudarlos a acelerar la forma en que hacen lo que hacen, no a acelerar lo que tú haces.

Parece que Microsoft ha aprendido mucho cuando se trata de tratar con sus propios desarrolladores.

Las recientes adquisiciones de estudios se han desarrollado sin problemas y, hasta ahora, los creadores parecen contentos con las nuevas políticas.

Desafortunadamente, eso no traerá de vuelta a Lionhead, pero hay algo de consuelo al saber que se está desarrollando un nuevo juego de Fable en Playground.

