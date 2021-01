Se rumorea que Battlefield 3 Remaster es poco probable

Para muchos, Battlefield 3 sigue siendo el mejor juego de la serie, ya que el juego dominó la configuración moderna y presentó algunos de los mejores mapas de la franquicia.

Como tal, es difícil culpar a los fanáticos por estar entusiasmados con los rumores de remasterización de Battlefield 3 del año pasado, aunque parece que las esperanzas de una versión actualizada se han derrumbado.

Fans esperan el Battlefield 3 modernizado

Aunque Battlefield 6 supuestamente tendrá lugar en la Tercera Guerra Mundial, lo que traerá a los jugadores de regreso a un entorno moderno, parece que este es lo más cercano a un Battlefield 3 modernizado. Si bien la filtración original de YouTuber Daqarie parecía prometedora cuando se lanzó, desde entonces ha sido derribado, aparentemente por el propio Daqarie. Si bien esto normalmente sería una mala señal, uno de los filtradores más respetados de la industria, Tom Henderson, ha compartido aún más pruebas contra un remaster.

Según Henderson, no hay ningún peso detrás de los rumores de remasterización de Battlefield 3 que comenzaron el año pasado. Al consultar con varias de sus propias fuentes, Henderson no solo descubrió que no hay información concreta sobre un remaster de Battlefield 3 de ningún tipo, sino que la fuente anterior del filtrador Daqarie era un ex tester de control de calidad en EA. Sin embargo, dado que el probador ya no trabaja para la empresa, no se puede confiar en la información. Además, aunque Henderson no ha escuchado personalmente nada sobre Battlefield 3, hace otro punto fuerte en contra de la idea.

Según Henderson, lanzar Battlefield 6 y Battlefield 3 al mismo tiempo no tiene mucho sentido para EA financieramente. El filtrador señala que ambos juegos se establecen en el período de tiempo, algo que hace que los rumores parezcan aún más inexactos. En su video sobre el tema, Henderson señala un escenario similar con Call of Duty: Modern Warfare Remastered y el lanzamiento de Call of Duty: Infinite Warfare, compartiendo que la diferencia fue la configuración respectiva de los juegos. Con un juego ambientado en el futuro y otro ambientado en la actualidad, el lanzamiento dual no dividió la base de jugadores tanto como lo haría esta caída de Battlefield duplicada.

Esta es ciertamente una noticia desafortunada para los fanáticos de Battlefield de la vieja escuela que querían ver su juego favorito remasterizado, aunque no todas las esperanzas están perdidas. Battlefield 6 supuestamente se inspirará en Battlefield 3 y su diseño de mapa, lo que significa que experiencias memorables como la inmersión en Damavand Peak y los enfrentamientos en Operation Metro podrían estar sucediendo una vez más. Además, si se inspira en Battlefield 3, quizás se pondrá más esfuerzo en crear experiencias memorables para el modo de juego Rush.

Battlefield 3 ya está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.

Incluso con Battlefield 6 sonando tan prometedor, sin embargo, Henderson cerró los rumores de remasterización de Battlefield 3 seguramente será decepcionante para muchos. Por ahora, y en el futuro previsible, los jugadores solo tendrán que seguir jugando al Battlefield 3 original.

