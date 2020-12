Se revela el mapa de Call of Duty: Warzone Rebirth Island

La próxima gran actualización de Call of Duty: Warzone está programada para estar disponible hasta tarde esta noche / mañana temprano en la mañana del 16 de diciembre, dependiendo de la zona horaria.

Independientemente, la gran actualización de Call of Duty: Warzone está trayendo el Battle Royale de regreso a la Temporada 1, integrándolo con Call of Duty: Black Ops Cold War recientemente lanzado, y agregando un montón de contenido para que los fanáticos lo esperen. Esto incluye el mapa Rebirth Island, que es el primer mapa nuevo de Warzone desde que se lanzó el juego en marzo pasado.

Nuevo mapa de Call of Duty: Warzone

El mapa Rebirth Island de Call of Duty: Warzone es una nueva versión de Alcatraz del modo Blackout Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4. Como resultado, los mapas se ven muy similares, con ubicaciones que deberían ser familiares para aquellos que jugaron en Alcatraz en Blackout. A medida que los fanáticos exploren el mapa de Call of Duty: Warzone Rebirth Island, también notarán que el mapa es mucho más pequeño que Verdansk, lo que debería crear una dinámica única.

Aunque el mapa de Rebirth Island de Call of Duty: Warzone es más pequeño, debería proporcionar el mismo tipo de emociones de Warzone que los fanáticos esperan del juego. También tendrá muchos vehículos para que los jugadores utilicen a pesar de ser mucho más pequeño que el mapa de Verdansk, incluidos lo que parecen ser un par de helicópteros.

Rebirth Island.



Where are you dropping? pic.twitter.com/uSUv1PKFvB — Call of Duty News (@charlieINTEL) December 15, 2020

Queda por ver qué punto de interés en el mapa de Call of Duty: Warzone Rebirth Island se convertirá en el más popular, pero hay un lugar que se destaca. El Prison Block está justo en el medio del mapa, y muy bien puede convertirse en el lugar donde muchos jugadores caen al comienzo de cualquier partida. No solo eso, sino que Call of Duty: Warzone's Rebirth Island Prison Block tiene cierta importancia más allá de ser un lugar interesante para aterrizar.

Da la casualidad de que el nuevo Call of Duty: Warzone Gulag para Rebirth Island tiene lugar debajo del Prison Block. Es en esta área donde los jugadores tendrán que luchar por sus vidas en intensos partidos 1v1. Se verá un poco diferente de las duchas Gulag a las que los jugadores están acostumbrados en Verdansk, con un detector de metales en el medio diseñado para obligar a los jugadores a pensar más detenidamente sobre cómo se acercan a su oponente.

Sin embargo, Call of Duty: Warzone Gulag también está cambiando en Verdansk, y los jugadores ahora luchan en una nueva área que está diseñada para parecerse a una recreación aproximada del popular mapa multijugador de Nuketown. Los fanáticos podrán acceder a los nuevos Gulags y al mapa de Rebirth Island una vez que la actualización de la temporada 1 de Call of Duty: Warzone esté disponible.

Imagen de Gulag en Call of Duty: Warzone

TE RECOMENDAMOS LEER: Call of Duty Black Ops: Cold War es oficialmente anunciado ¡Aquí los detalles!

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Warzone ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.