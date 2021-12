Se filtra arte de juego de Matrix para PS5 que se lanzará por la nueva cinta

Matrix Awakens es una "experiencia" de Matrix de algún tipo para PS5, y potencialmente la primera demostración de Unreal Engine 5 ampliamente jugable, según el arte filtrado que apareció en línea el jueves.

Publicada en el subreddit GamingLeaksAndRumours, la imagen muestra una ciudad nublada en ese clásico tono verde de Matrix, con líneas de código desplazándose. "The Matrix Awakens" aparece en la parte superior con la fuente y el estilo artístico de la franquicia, seguido de la frase "una experiencia de Unreal Engine 5".

La imagen se encontró en el back-end de PlayStation Network sin "detalles", excepto que es un producto de PlayStation 5, según la publicación de Reddit.

Esta es la imagen filtrada de The Matrix Awakens para la consola de última generación de Sony.

Unreal Engine 5, que el desarrollador Epic Games mostró por primera vez en mayo de 2020, todavía se encuentra en acceso temprano. Si bien hay juegos anunciados como en desarrollo que utilizan el nuevo motor, todavía no se ha enviado nada.

Sin embargo, la imagen filtrada solo se refiere a esta colaboración de Matrix como una "experiencia", no como un juego en sí. Eso enturbia un poco las aguas y deja un poco claro qué es esto.

Quizás sea algo así como Kid A Mnesia Exhibition, el museo interactivo lanzado el mes pasado por Radiohead y Epic Games en PS5 y Windows PC.

The Matrix Awakens, ¿un anuncio interactivo en PS5?

De cualquier manera, parece seguro asumir que sea lo que sea The Matrix Awakens, será un anuncio interactivo en el PS5 para la próxima película The Matrix Resurrections, la tan esperada cuarta entrada de la franquicia, que llegará a los cines y a HBO Max el 22 de diciembre.

Fuera de su existencia filtrada y el texto de la imagen, no sabemos nada más sobre The Matrix Awakens. Pero con los premios The Game Awards que se llevarán a cabo entre ahora y la fecha de lanzamiento de la nueva película de Matrix, The Matrix Awakens parece una revelación probable para la entrega de premios, que comenzará a las 8 p.m. EST el 9 de diciembre.

