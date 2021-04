Se anuncian las fechas de Pokémon GO Fest 2021 para julio

Las fechas para Pokémon GO Fest 2021 se han anunciado en una actualización que nuevamente tendrá lugar digitalmente en julio. Pokémon GO es el popular juego móvil gratuito lanzado por el desarrollador Niantic y The Pokémon Company en julio de 2016, y tiene su propia celebración de aniversario cada año.

Cada año se realizan varias celebraciones y eventos en Pokémon GO, y el más importante de ellos es el Pokémon GO Fest, que se realiza con regularidad desde julio de 2017. Hasta que se volvió completamente digital en 2020, el evento se ha llevado a cabo en una ubicación diferente alrededor del mundo.

Ediciones anteriores del evento se llevaron a cabo en Chicago, Dortmund y Yokohama. Sin embargo, este año se llevará a cabo nuevamente de manera completamente digital para que los compradores de boletos participen debido a la pandemia de COVID-19.

Pokémon GO Fest 2021 será en julio

Pokémon GO Fest 2021 se realizará el 17 y 18 de julio

En el blog oficial de Pokémon GO, Niantic ha anunciado que el evento de aniversario del 2021 se llevará a cabo del 17 al 18 de julio. Si bien aún no se han anunciado todos los detalles del evento, el equipo promete que los jugadores tendrán algo grande este año ya que es el 25 aniversario de la franquicia Pokémon.

El evento del año pasado fue un gran éxito para el popular juego para dispositivos móviles, con el lanzamiento de Global Challenge Arena y varias recompensas para los jugadores que participaron. Aunque no habrá ninguna ubicación física, los fanáticos aún tendrán algo grande el próximo mes de julio.

Pokemon Go celebra su quinto aniversario este 2021

Este año marca varios hitos importantes para Pokémon, lo que lleva a los jugadores a especular que este será el Pokémon GO Fest 2021 será el evento más grande hasta ahora para el juego debido al aniversario de la franquicia.

Desde los anuncios de Pokémon Legends: Arceus y Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl en el Día de Pokémon hasta grandes asociaciones musicales con artistas como Katy Perry y Post Malone, The Pokémon Company ha hecho todo lo posible para celebrar en grande el primer cuarto de siglo de la franquicia.

Después de eso, Niantic tiene grandes zapatos que llenar para sorprender a los jugadores de Pokémon GO cuyos planes a detalle te revelamos en La Verdad Noticias conforme sean confirmados así como actualizaciones del juego.

A lo largo de los años, Pokémon GO ha estado en los titulares de sus eventos y actualizaciones, a veces no por buenas razones, como sus huevos con forma de caja de botín. Con suerte, el evento estará a la altura de las expectativas de la celebración mundial del año pasado y brindará a los fanáticos una distracción de sus problemas.

Pokémon GO Fest 2021 ofrece a los jugadores otra forma de conectarse entre sí desde cualquier parte del mundo en un momento en el que muchos están atrapados en casa, por lo que es de esperar que no todos tengan que pagar para pasar un buen rato.

