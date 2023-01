Salen primeras fotos del Switch Oled de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Todos están esperando las nuevas ediciones especiales de la Nintendo Switch Oled, que estarán inspiradas en los videojuegos de la empresa japonesa más famosos del momento, estos son: Splatoon 3, Pokémon Scarlet/Violet.

Asimismo, se espera que llegue una versión con el diseño oficial de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el videojuego que está por estrenarse el próximo viernes 12 de mayo del 2023.

Y por medio del foro Familiboard se acaban de filtrar las primeras fotografías del diseño de la Switch Oled con una decoración inspirada en la segunda parte del videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

¿Cómo luce la Switch Oled de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom?

Diseño del Switch del nuevo Zelda.

Por lo que se puede ver en las imágenes que se compartieron en el foro Familiboard, es la caja de la versión del Nintendo Switch Oled de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom en la que se ve una ilustración en grande del videojuego.

Asimismo, se ve que los controles y el soporte del Switch Oled están decorados con los colores del nuevo videojuego de la franquicia de Zelda. Los elementos de los Joy-Cons son de color dorado y tienen varios grabados inspirados en otros tonos dorados y en color verde esmeralda.

Por otra parte, la base del Switch Oled es de color blanca, con un grabado de la trifuerza en color dorado, así como otras decoraciones del nuevo videojuego de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Aprovechamos a contarte en La Verdad Noticias, que los rumores indican que este nuevo juego de Zelda será el último gran proyecto de Switch.

¿Cuánto cuesta la Switch OLED?

Precio del Switch Oled.

El precio que mantiene la famosa Nintendo Switch Modelo OLED w/ White Joy-Con - Standard Edition este primer mes del 2023 ronda entre los $7, 500 pesos en tiendas de internet como Amazon México o Walmart.

