SNK lanzará The King Of Fighters al estilo Super Smash Bros

Super Smash Bros, la joya del formato de pelea de Nintendo perfeccionó una fórmula que cada vez más empresas de videojuegos quieren emular. En últimas fechas hemos visto lanzamientos como Nickelodeon All-Star Brawl y Multiversus que desean ser parte del género de peleas con plataformas.

Pero no deberían estar tan “cómodos” porque muy pronto podrían tener un gran competidor, pues SNK está muy interesado en explorar dicho acercamiento al género.

La compañía japonesa tiene la forma de hacerlo, pues cuenta con experiencia y franquicias como The King of Fighters, una de las más populares desde hace años.

Precisamente, un importante creativo del estudio afirmó recientemente que le gustaría intentarlo con la famosa saga.

The King Of Fighters tendrá su propio “Super Smash”

Pronto The King Of Fighters podría tener su Smash

Yasuyuki Oda, productor de SNK, declaró estar interesado en los juegos de peleas con plataformas debido al éxito de recientes lanzamientos, como MultiVersus. Por tal motivo, no descarta del todo incursionar en el género en algún momento, idea que sin duda emocionará a más de un fan de la compañía.

"Creo que cuantas más historias de éxito hay en el género, más ayuda a animar las velas de todos. Una marea creciente levanta todos los barcos. Estamos felices de que la gente esté jugando todos los diferentes títulos", afirmó el creativo sobre la popularidad de MultiVersus.

Durante una entrevista con The Gamer, Oda señaló que le agrada la idea de ver un juego de este tipo por parte de SNK. Afirmó que The King of Fighters sería la franquicia ideal para hacerlo, pues tiene mucho potencial en dicho terreno.

"Definitivamente estoy interesado. De hecho, creo que The King of Fighters como serie tiene mucho potencial ahí. Es el juego crossover que comenzó todo antes de Smash Bros., por lo que posiblemente haya un potencial interesante”, señaló el directo.

Si bien Oda no confirmó ningún proyecto, la idea está en el aire y, sin duda, llamará la atención de muchos seguidores de The King of Fighters y de otras franquicias de la compañía.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram