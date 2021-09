Sony organizará su gran evento "PlayStation Showcase" esta semana, donde surgen rumores de que la compañía podría tener una consola PlayStation 5 Pro renovada.

Pero, ¿qué confirmará Sony durante el evento PlayStation Showcase 2021? Tom de Moore's Law is Dead dice que el "God of War" de próxima generación recibirá una revelación del juego, así como "Gran Turismo" y "Stray".

No solo eso, sino que "The Last of Us: Factions" podría ser revelado, el "Call of Duty: Vanguard" de próxima generación se mostrará, y se están "considerando algunas sorpresas", pero Tom aún no puede confirmar cuáles. Señala que hay muchos "quizás" que se están considerando para el evento PlayStation Showcase 2021.

Se espera una consola de videojuegos más poderosa

Rumor dice que Sony lanzaría una PlayStation 5 Pro para finales de 2023/2024.

Tom ha dicho antes que espera que la consola "Pro" se actualice en ambos lados: una PlayStation 5 más poderosa y una consola Xbox Series más potente, pero ahora está dejando caer algunos detalles más sobre la consola PlayStation 5 Pro reforzada de Sony. Tom añade: "de hecho hay una PlayStation Pro 5 por venir".

Y aunque amamos el PS5, Sony aún tiene que corregir estos problemas. Sin embargo, los rumores apuntan a que la PlayStation 5 Pro ya forma parte de los planes de Sony y que incluso contaría con una fecha de lanzamiento aproximada.

¿Cuándo saldrá la PlayStation Pro 5?

Él explica: "Ahora estoy 100% seguro de que la PlayStation 5 saldrá a finales de 2023, pero seguro, a finales de 2024. La otra cosa que no tengo muy clara, todavía, es lo que será. Es realmente demasiado pronto para confirmar las especificaciones, y la mayoría de las personas con las que hablo en realidad no están de acuerdo conmigo en lo que creo que Sony debería hacer".

"La mayoría de la gente piensa que deberían duplicar el recuento de CU a 72 CU, tomar algunas IP RDNA más nuevas de arquitecturas posteriores (como RDNA 3, por ejemplo) que existirán, mientras diseñan esta consola Pro, y agregar Zen 4, aumentar las velocidades de reloj, tal vez obtenerla hasta 300W y lanzar una consola de $600 o $700 en 2023, tal vez al mercado, luego televisores 8K más frecuentes", señaló sobre la PlayStation 5.

