¿Rogue Legacy 2 llegará a PS5 y PS4?

La esperada secuela de "Rogue Legacy" está a la vuelta de la esquina. El roguelite original de 2013 del desarrollador y editor independiente Cellar Door Games fue un éxito entre los fanáticos y los críticos por igual, al menos a juzgar por más de 10,000 críticas entusiastas de Steam y una puntuación de Metacritic de 85/100 .

Los jugadores obtienen un desafío satisfactorio ya que cada muerte genera un nuevo niño con un conjunto único de habilidades y contratiempos y el juego de plataformas en 2D agrega una sensación retro emocionante.

En cuanto a " Rogue Legacy 2 ", el juego ha estado disponible para acceso anticipado desde 2020, lo que hace que el próximo lanzamiento de la versión 1.0 del 28 de abril de 2022 sea aún más emocionante. La entrega sólida contará con nuevas historias paralelas, sistemas de recompensas, clases, armas, funciones de accesibilidad y más.

Naturalmente, los jugadores deben saber si podrán experimentar "Rogue Legacy 2" en la consola de su elección, específicamente en las siempre populares PS4 y PS5. El " Rogue Legacy " original estaba disponible para PC, PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Switch e iOS, por lo que los jugadores definitivamente tienen muchas esperanzas. Entonces, en cuanto a la pregunta que está en la mente de todos: ¿"Rogue Legacy 2" estará disponible en alguna consola PlayStation?

No hay puertos de PlayStation planeados para Rogue Legacy 2

Desafortunadamente para los jugadores de PlayStation que esperan probar "Rogue Legacy 2", el juego no estará disponible en ninguna consola de Sony. De hecho, se ofrecerá en una gama mucho más reducida de plataformas : Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Sin embargo, no se pierde toda esperanza para los usuarios de PlayStation.

De acuerdo con la sección de preguntas frecuentes del sitio de Cellar Door Games, los desarrolladores se concentraron en la versión para PC del juego exclusivamente a través de Early Access, con planes de anunciar una mayor disponibilidad de consolas una vez que finalice Early Access.

Claramente, los planes cambiaron un poco desde esa entrada de preguntas frecuentes debido al hecho de que "Rogue Legacy 2" ya se anunció para Xbox antes del lanzamiento de la versión 1.0. Mirar hacia atrás al lanzamiento de "Rogue Legacy" también les da a los propietarios de PlayStation motivos para ser optimistas. Si bien la versión para PC del juego se lanzó en 2013, las versiones de PlayStation no se portaron hasta 2014.

El diseñador principal de "Rogue Legacy 2", Teddy Lee, compartió con Game Rant que, como un pequeño estudio independiente con solo dos programadores, hacer puertos requiere mucho tiempo y es un desafío, y eso incluye el reciente puerto de Xbox.

Cuando se le preguntó acerca de una posible versión de PlayStation o Switch, Lee simplemente dijo: "Hasta ahora solo hemos estado pensando en eso, así que ya veremos... No nos gusta hacer promesas ni decir nada si no se ha establecido nada". piedra, ¿verdad?" A medida que pasa el tiempo, es más que probable que un puerto de PlayStation de "Rogue Legacy 2" se haga realidad, siempre que el lanzamiento de la versión 1.0 sea un éxito.

