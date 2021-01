Revisión de Scott Pilgrim vs.The World: The Game (Edición completa)

Los juegos digitales pueden ser algo maravilloso. No corren el riesgo de perderse como las cartas de juego físicas. Puede caber una gran cantidad de ellos en una tarjeta MicroSD en estos días. Otorgan a los desarrolladores independientes una opción más fácil de distribución. Sin embargo, juegos como Scott Pilgrim vs. The World: The Game también destacan el mayor inconveniente de los lanzamientos digitales: solo cuatro años después del lanzamiento inicial del juego en 2010, se eliminó de todas las tiendas debido a problemas de licencia. Así, un luchador único y bien recibido fue eliminado de la existencia, y solo aquellos que lo compraron en su ventana de disponibilidad aún podían jugarlo.

En los años transcurridos desde entonces, ha habido un impulso en línea constante de los fanáticos que deseaban ver el juego relanzado para plataformas modernas, y después de mucho ir y venir, Scott Pilgrim vs.The World: The Game - Complete Edition finalmente llegó. (¡y esta vez con una edición física también!) Una década después de su lanzamiento, Scott Pilgrim vs.The World: The Game demuestra ser un luchador de primer nivel que se siente como un gran ajuste para el hardware Switch.

Historia

Para aquellos de ustedes que no han visto la película o leído los cómics, la historia sigue a Scott Pilgrim, un vago que vive en Toronto y comienza a salir con una chica misteriosa llamada Ramona Flowers. Desafortunadamente para Scott, League of Seven Evil Exes está empeñada en controlar la vida amorosa de Ramona, por lo que debe enfrentarlos a todos en peleas grandilocuentes a muerte para ganar el derecho a seguir saliendo con ella.

Estrellas de cine arrogantes, veganos psíquicos y ninjas lesbianas son parte del curso aquí, lo que lo convierte en un elenco impresionantemente distintivo de personajes interesantes con los que interactuar. Sin embargo, todo esto es meramente información de antecedentes; la trama casi no tiene relevancia frente a todos los combos de puñetazos y explosivos. Aquellos de ustedes que buscan una narrativa apasionante se sentirán decepcionados por lo que se ofrece, entonces, pero ¿por qué demonios vendrían a un beat 'em up buscando una buena historia?

La verdadera estrella del espectáculo aquí es el juego tipo arcade, que se centra en un simple ciclo de limpiar las pantallas de los malos, saquear casi suficiente cambio para el viaje en autobús a casa y continuar este ciclo hasta llegar al Evil Ex para ese escenario. Cada personaje tiene un ataque ligero y pesado, y puedes usarlos para encadenar varios combos para mantener a los enemigos haciendo malabarismos durante el mayor tiempo posible. Si te encuentras en una situación difícil, también puedes activar un ataque de área de efecto que cuesta unos Guts Points recargables para realizar, o puedes convocar a un aliado para ejecutar un movimiento poderoso pero costoso.

Scott Pilgrim vs.The World: The Game

Hay un aura sutil de estrategia detrás de este juego que es parte de lo que lo hace tan atractivo. A diferencia de muchos otros luchadores de arcade, que a menudo pueden parecer que se están convirtiendo en un lío de aplastamiento de botones, debes ser un poco más reflexivo al abordar el combate aquí. Los enemigos golpean con fuerza y si te derriban, no dudarán en hacerte malabarismos un poco y quitarle una gran parte a tu salud. Saber cómo y cuándo aplicar tus combos es fundamental, así como saber cuándo dejar la ofensiva y hacer uso de un bloqueo oportuno para negar un golpe malo. Este tipo de reflujo y flujo contribuye en gran medida a que el juego sea atractivo; si no adaptas tu estilo de juego de manera adecuada, es fácil que te pongas en marcha y veas la pantalla de "fin del juego" demasiado pronto.

Afortunadamente, hay algunos elementos de RPG ligeros para ayudar a aliviar parte de la dificultad y agregar un poco más de capacidad de reproducción. Por ejemplo, cortar a suficientes enemigos hará que tus personajes suban de nivel, generalmente desbloqueando nuevos movimientos y habilidades que abren nuevas opciones de combate. A través de esto, los nuevos jugadores son introducidos lentamente a las complejidades del sistema de lucha, y también ayuda a dar una buena sensación de progresión hacia adelante.

Aquellos de ustedes que necesiten un pequeño impulso adicional para manejar las etapas más difíciles también pueden dirigirse a una tienda donde pueden comprar consumibles o potenciadores de estadísticas permanentes. No hay mucha variedad aquí en términos de creación de "compilaciones", pero el goteo de dinero que obtiene asegura que nunca podrá pagarlo todo, lo que significa que debe pensar críticamente sobre lo que es más valioso para usted. Todo esto es para decir, los sistemas de equipo y subir de nivel no alteran masivamente el bucle central del juego, pero ayudan a diferenciarlo de ser "solo" otro luchador de arcade sin sentido.

Scott Pilgrim vs.The World: The Game

El modo para un jugador es naturalmente compatible aquí, pero la mejor experiencia proviene de jugar en modo cooperativo. Puedes tener hasta cuatro jugadores juntos a la vez, y tener una mano extra para acabar con las oleadas de villanos marca la diferencia en el mundo. Si alguien cae, puede ser revivido si su aliado llega a tiempo para restaurarlo. Si todos están sincronizados entre sí, puede realizar algunos ataques en equipo impresionantes que realmente atraviesan a los enemigos. Eso sin mencionar los divertidos momentos competitivos que abre, como cuando descubres que puedes golpearte unos a otros con la misma facilidad que los enemigos. Al igual que muchos otros juegos de fiesta, Scott Pilgrim vs. The World es el tipo de juego que tienes que jugar con amigos para realmente "entenderlo". Puedes jugar solo y sigue siendo muy divertido, pero falta un factor X importantísimo que reduce un poco el disfrute.

Ese estilo artístico distintivo que se convertiría en un elemento básico de muchos juegos creados por Tribute se utilizó por primera vez en esta versión, y está claro que el equipo de arte se divirtió bastante desarrollando cómo se ve Scott Pilgrim vs.The World. El arte original del cómic se combina con imágenes retro para crear un estilo visual intensamente expresivo y completamente fascinante que hace que cada batalla sea un verdadero placer para la vista. Ya sea en los escenarios que cambian rápidamente en un lote de estudio de películas o en un bar de buceo en algún lugar de Toronto, los fondos están llenos de todo tipo de pequeños detalles y NPC que hacen que cada entorno se sienta como si estuviera lleno de actividad, incluso más allá de la pelea masiva en la que estás atrapado.

Todo esto luego está respaldado por una banda sonora original estelar interpretada por Anamanaguchi. La famosa banda de chiptune rock recorre un largo camino para darle a Scott Pilgrim vs. The World su identidad distintiva al mezclar fragmentos de sonido de videojuegos de 8 bits con música punk rock. Aunque no todas las canciones son completamente memorables, esta banda sonora proporciona el tempo y la energía perfectos necesarios para acompañar el caos del combate.

Scott Pilgrim vs.The World: The Game

Como la "Edición completa", esta versión también viene con muchos beneficios adicionales para endulzar el trato. Todo el contenido descargable de la versión original está incluido aquí, lo que significa que puedes jugar como un par de personajes nuevos (y si adivinaste que Wallace es uno de ellos, acertarás) y que se han agregado algunos modos laterales adicionales, como un juego de Dodgeball. Además de esto, se ha agregado el juego en línea para aquellos de ustedes que quieran jugar con amigos lejanos, e incluso hay soporte para emparejamientos aleatorios. Este sigue siendo el tipo de juego del que realmente solo puedes aprovechar un par de docenas de horas como máximo, pero el contenido adicional, no obstante, te da un poco más para masticar mientras dura.

Scott Pilgrim vs.The World: The Game

El único defecto en este excelente luchador es el hecho de que la escala de dificultad puede estar un poco fuera de control en muchos lugares. Es decir, la curva de dificultad es apenas una curva. Algunos niveles son muros casi impenetrables que golpeas una y otra vez hasta que finalmente tienes la suerte de atravesarlos. Otros son una brisa absoluta para pasar. Scott Pilgrim vs. The World oscila demasiado entre estos dos extremos, lo que puede generar una experiencia que a menudo se siente extrañamente acelerada.

Además, en nuestra experiencia en línea ha sido bastante mediocre. Es difícil saber si esto tiene que ver con problemas del servidor de prelanzamiento o un problema más profundo, pero entrar en un juego en línea es una especie de prueba. A veces subes y todo está bien, luego un choque repentino te hace retroceder. E incluso cuando conseguimos un juego estable, encontramos varios fallos que iban desde ser divertidos hasta detener por completo el progreso de nivel. Basta decir que su millaje puede variar con la línea; la cooperativa local es definitivamente el camino a seguir aquí.

Conclusión

Aquellos de ustedes que busquen los próximos Castle Crashers o Streets of Rage no necesitan buscar más, ya que Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition es un gran beat ‘em up para su Switch. La presentación grandiosa y el juego de combate crujiente hacen que este sea agradable de principio a fin. Aunque puede parecer un poco corto y los picos de dificultad pueden ser bastante intensos, le damos a este una fuerte recomendación para cualquiera que busque un juego corto y divertido para jugar en modo cooperativo. Esperemos que esta vez dure más de cuatro años.