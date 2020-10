Revelan los juegos gratuitos de Xbox with Gold para noviembre de 2020

Con la llegada de Xbox Series X y S en el horizonte, es probable que muchos se pregunten qué juegos gratuitos ofrecerá Microsoft a los suscriptores de Xbox Live Gold este noviembre. Games with Gold ofreció Slayaway: Butcher's Cut, Maid of Sker, Sphinx and the Curse of the Mummy y Costume Quest durante octubre, lo que resultó en un recorrido apropiado considerando que Halloween se acerca rápidamente.

Como se esperaba, noviembre verá cuatro juegos nuevos disponibles de forma gratuita, y Xbox anunció que la alineación también se podrá jugar en las Series X y S. ¡Este mes los suscriptores tendrán acceso a Aragami: Shadow Edition y Swimsanity! en Xbox One, mientras que Full Spectrum Warrior y LEGO Indiana Jones estarán disponibles mediante compatibilidad con versiones anteriores.

Games with Gold

La Verdad Noticias te informa que Aragami se lanzó por primera vez en 2016, con el juego de acción sigilosa en tercera persona que coloca a los jugadores en el papel de un asesino no muerto que puede usar poderes místicos para acechar a su presa. Escabulléndose entre los puntos estratégicos, el juego principal permite a los jugadores usar las sombras para su ventaja, ya que se teletransportan, se vuelven invisibles e incluso convocan armas poderosas o un dragón de las sombras para ayudar en la batalla. Su Shadow Edition llegó a Xbox One en 2018, incluyendo a Aragami con su DLC Nightfall, que ofrece una campaña de precuela antes de los eventos del juego.

Aragami: Shadow Edition and Full Spectrum Warrior kick off November's Games with Gold, followed by Swimsanity! and Lego Indiana Jones. Availability details here: https://t.co/vx4b2FZIcN — Xbox Wire (@XboxWire) October 29, 2020

Mientras tanto, Swimsanity! es un juego de disparos submarino multijugador, que permite a los jugadores participar en modos cooperativo o versus. Los jugadores asumen el papel de Moomba ya que usan una variedad de armas y potenciadores únicos para derrotar a varios enemigos submarinos colosales, incluidos tiburones gigantes, tortugas y más. Parece un juego cooperativo sólido para los usuarios de Xbox, que incluye multijugador local y en línea para sus diversos modos.

En términos de títulos compatibles con versiones anteriores que llegarán a Games with Gold este mes, Full Spectrum Warrior es un título original de Xbox que se lanzó por primera vez en 2004. El título es un juego de tácticas en tiempo real basado en escuadrones, en el que los jugadores se encargan de dos equipos de soldados que participan en una serie de intensos escenarios de campo de batalla. Logró obtener un 84 en Metacritic en el lanzamiento, cayendo entre muchos como un clásico de culto.

Usuarios podrán disfrutar de cuatro juegos en noviembre

Finalmente, LEGO Indiana Jones en Xbox 360 fue uno de los primeros juegos de plataformas LEGO icónicos de Traveller's Tale, esta vez después de las tres primeras películas de Indiana Jones. Como se esperaba de la serie, los usuarios pueden jugar como más de 80 personajes de la franquicia mientras participan en algunos de sus momentos más notables. Se lanzó por primera vez en 2008, logrando una puntuación de 77 en el lanzamiento.