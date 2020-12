Revelan los juegos gratuitos de PlayStation Plus para enero de 2021

Es el último miércoles del mes, lo que significa que Sony ha anunciado el próximo conjunto de juegos gratuitos de PlayStation Plus.

Como ha sido el caso desde el lanzamiento de la PS5, los juegos gratuitos de PS Plus para enero de 2021 incluyen dos títulos de PS4 y un título de PS5. Los juegos gratuitos de PS Plus para enero de 2021 estarán disponibles para reclamar a partir del martes 5 de enero, y los interesados tendrán hasta el lunes 1 de febrero para reclamar sus juegos gratuitos.

Juegos gratuitos para PlayStation Plus

En primer lugar, los propietarios de PlayStation 5 pueden esperar obtener una copia gratuita de Maneater con su suscripción a PS Plus. Para los no iniciados, Maneater es un juego de rol de tiburones en el que los jugadores asumen el papel de un tiburón mortal. Incluye un mundo abierto, un sistema de nivelación y muchos encuentros peligrosos con humanos y criaturas marinas por igual. La versión de PS5 de Maneater tiene algunas actualizaciones que no se encuentran en otras versiones del juego, como la compatibilidad con el trazado de rayos y la resolución 4K a 60 cuadros por segundo.

Mientras tanto, los juegos gratuitos de PS Plus para enero de 2021 tampoco son tan malos para los jugadores de PS4. A partir del 5 de enero, los propietarios de PS4 pueden ver Shadow of the Tomb Raider, el tercer juego de la serie de reinicios de Tomb Raider, así como GreedFall. GreedFall es un juego de rol de acción de 2019 que demostró ser un éxito inesperado en el momento de su lanzamiento, a menudo considerado uno de los títulos más subestimados de la última generación. Por supuesto, dado que la PS5 es compatible con los juegos de PS4, esto significa que los propietarios de la PS5 tendrán tres juegos más para agregar a sus colecciones el 5 de enero.

La Verdad Noticias te informa que mientras tanto, todavía hay tiempo para que los suscriptores de PS Plus reclamen los juegos gratuitos de PS Plus para diciembre de 2020. En PS4, esto incluye Just Cause 4 y Rocket Arena, mientras que tanto los jugadores de PS4 como de PS5 pueden ver Worms Rumble. Rocket Arena es un juego de disparos basado en héroes que se inspira en juegos como Overwatch y Quake, mientras que Worms Rumble es una versión de batalla real de la clásica serie de juegos Worms.

En cuanto a lo que sigue para PS Plus, no está claro qué compondrá exactamente los juegos gratuitos de PS Plus para febrero de 2021, con la excepción de un juego. Ya se ha confirmado que Destruction AllStars, una vez destinado a ser un título de lanzamiento de PS5, será uno de los juegos gratuitos de PS Plus para febrero de 2021. Es probable que se le unan dos juegos de PS4, pero Sony aún no ha revelado cuáles son los únicos. todavía.

PlayStation Plus ofrecerá dos juegos gratuitos para 2021

Dado que Sony generalmente revela los juegos gratuitos de PS Plus el último miércoles de cada mes, es probable que los fanáticos se enteren de los juegos gratuitos de febrero de 2021 el miércoles 27 de enero. Hasta entonces, los juegos gratuitos de PS Plus para enero de 2021 deberían mantener a muchos fanáticos de PlayStation ocupados.