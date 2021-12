Revelan la lista de los peores videojuegos del 2021, según Metacritic

Revelan la lista de los peores videojuegos según Metacritic

Debido a la pronta llegada del 2022, el sitio web Metacritic ha compartido la esperada lista de los peores videojuegos del 2021, pues reveló que no todo fue calidad con algunos productos audiovisuales, por lo que han compartido los juegos con las peores calificaciones.

Aunque fue un buen año para algunos videojuegos como "It Takes Two", "Forza Horizon 5", "Metroid Dread", "Resident Evil Village", algunos juegos no cumplieron las expectativas deseadas y fueron una decepción para los fanáticos, pues los usuarios se han pronunciado en redes sociales.

Y es que, el año pasado te compartimos los juegos que fueron los peores productos audiovisuales, uno de ellos fue "Fast & Furious Crossroads", videojuego que se lanzó en agosto del 2020, lo que desató críticas de los internautas y expresaron que el juego es horrible.

Lista de los peores videojuegos del 2021

Caras de los jugadores de eFootball 2022 causó revuelo en redes sociales

El sitio web Metacritic compartió algunos juegos que consideró los peores, aunque han mencionado que quizás algunos usuarios puedan considerar que faltaron otros juegos o quizás algunos juegos de la lista no debieron aparecer por la experiencia que han tenido los usuarios con el juego.

eFootball 2022 de 25/100

Werewolf: The Apocalypse-Eartblood de 42-100

Balan Wonderwold de 44-100

Of Bird and Cage de 44-100

Demont Skin 48-100

PixelJunk Raiders 49-100

The Unexpected Quest 49-100

Taxi Chaos 51-100

Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed 52-100

Grand Theft Auto: The Trilogy- Definitive Edition

¿Cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos?

Dark Souls se convirtió en uno de los mejores videojuegos

En la prestigiosa entrega de premios de los Golden Joystick Awards 2021 que se celebró el pasado mes de noviembre de este 2021 ganó la categoría Ultimate Game of All Time el juego Dark Souls de From Software, por lo que se ha convertido en el mejor videojuego de todos los tiempos.

El juego se lanzó en el 2011 y desde entonces ha logrado sorprender a los fanáticos por su diseño de niveles. Por otro lado, algunos juegos no han recibido buenos comentarios, por lo que han revelado la lista de los peores videojuegos del 2021.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!