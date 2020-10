Revelados los juegos gratuitos de PS Plus para noviembre de 2020

Es el último miércoles del mes, lo que significa que Sony ha anunciado los juegos gratuitos de PlayStation Plus para noviembre de 2020. Pero con noviembre de 2020 viendo el lanzamiento de la consola PS5 de próxima generación de Sony, la línea PS Plus de este mes es especialmente interesante. Resulta que los suscriptores de PlayStation Plus podrán reclamar tres juegos gratuitos de PS Plus para noviembre de 2020, además de todos los juegos que aparecerán en la colección PS Plus.

En primer lugar, los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 podrán reclamar una copia gratuita de Bugsnax. Bugsnax es un extraño juego en primera persona en el que los jugadores tienen que andar y capturar criaturas que se basan en la comida.

La extraña premisa de Bugsnax y el tema pegadizo lo han ayudado a llamar la atención, y aunque algunos pueden haber dudado en probar el juego si tuvieran que pagar por él, estar disponible de forma gratuita en PS Plus significa que la mayoría de los propietarios de PS5 no tienen ninguna razón para no tenerlo. Los suscriptores de PS Plus pueden reclamar Bugsnax de forma gratuita desde el 12 de noviembre hasta el 4 de enero de 2021. La versión de PS4 de Bugsnax no será parte de la alineación de PS Plus en noviembre.

Aquellos en PS4 tienen dos juegos gratuitos de PS Plus que esperar en noviembre, con Middle-earth: Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart Edition uniéndose a la alineación. Estos juegos estarán disponibles para reclamar de forma gratuita desde el 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre, y gracias a la compatibilidad con versiones anteriores de PS5 con PS4, también se podrán jugar en la nueva consola.

Por supuesto, los suscriptores de PlayStation Plus tienen mucho más que esperar en noviembre que solo los juegos enumerados aquí. A partir del 12 de noviembre, los suscriptores de PS Plus en PS5 pueden disfrutar de la Colección PS Plus, que es una línea de juegos gratuitos de PS4 aclamados por la crítica, que incluye algunas de las mayores exclusivas de la consola, así como títulos de terceros. Sony ha lanzado una actualización listada de los juegos de la colección PS Plus que estarán disponibles el 12 de noviembre.

Desde Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: conviértete en humano

Dios de la guerra

Segundo hijo infame

Ratchet y Clank

El ultimo guardian

The Last of Us Remastered

Hasta el amanecer

Uncharted 4: El final de un ladrón

De nuestros editores y desarrolladores externos:

Batman: Arkham Knight

Campo de batalla 1

Call of Duty: Black Ops III - Edición Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N.Sane Trilogía

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: Mundo

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Sony también ha aclarado que una vez que se reclama un juego de la colección PS Plus, los usuarios pueden conservar ese juego siempre que estén suscritos a PS Plus. Por lo tanto, no es como Xbox Game Pass, donde un juego que abandona el servicio significa que los jugadores ya no pueden jugarlo sin comprarlo directamente.

Los jugadores pronto podrán disfrutar de esta colección de juegos

En cualquier caso, los juegos gratuitos de PS Plus para noviembre de 2020 sientan un claro precedente de cómo se manejará el programa en la PS5. El hecho de que Bugsnax esté disponible durante dos meses parece confirmar que los juegos gratuitos de PS Plus en PS5 a veces estarán disponibles durante más de un mes. Ya sabemos que Destruction AllStars será gratis en PS Plus durante dos meses a partir de febrero, aunque no está claro cuál será la diferencia de enero a febrero.

Mientras tanto, los fanáticos aún pueden reclamar y descargar los juegos gratuitos de PS Plus para octubre de 2020 hasta el 3 de noviembre.