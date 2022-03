Resident Evil 2, 3 y 7 volverán mejorados para PS5, Xbox Seris y PC en 2022

Resident Evil 7, junto con los remakes de la generación anterior de "Resident Evil 2" y "Resident Evil 3", pronto estarán disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, anunció este miércoles la cuenta oficial de Twitter de la franquicia.

Las versiones "mejoradas" de estos tres títulos de "Resident Evil" estarán disponibles más adelante en 2022, pero no se ha mencionado un mes esperado (o incluso un trimestre). Lo que se ha mencionado es una serie de parches de actualización para las versiones de PC de cada juego, que se lanzarán junto con las versiones de PS5 y Xbox Series X y S.

De acuerdo con el tuit, las actualizaciones de PS5, Xbox Series X y S, y PC, será gratis para cualquiera que ya tenga los juegos. Entonces, por ejemplo, si tiene la nueva versión de "Resident Evil 2" en PS4, podrá obtener la versión mejorada de PS5 sin costo adicional.

Resucitan juegos viejos de Resident Evil

Los tres títulos de Resident Evil llegarán mediante un parche mejorado.

En cuanto a lo que puede esperar de estas versiones "mejoradas", bueno, el anuncio no entró en detalles. Puedes contar con que las imágenes reciban un impulso ya que el tweet menciona directamente las mejoras visuales, pero eso (más algunas capturas de pantalla) es todo.

Si otras actualizaciones recientes de próxima generación son una indicación, esto probablemente signifique una resolución más alta, velocidades de cuadro más altas (y más suaves), tiempos de carga mejorados y más detalles para objetos y texturas.

¿Valdrán la pena?

Los nuevos parches de Resident Evil serán gratuitos.

Los juegos no tendrán las mismas actualizaciones que, digamos, "No Man's Sky", ya que son tipos de experiencias completamente diferentes, pero las mejoras generales que vienen con el hardware más nuevo (soporte de audio 3D, retroalimentación háptica, etc. ) no parece una expectativa irracional.

Y realmente, en el caso de "Resident Evil 7", algo como la compatibilidad con PS5 VR tendría sentido, ya que las versiones actuales del juego ya son compatibles con VR.

