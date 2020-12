Reddit revela la lista de juegos más populares de 2020

La plataforma de redes sociales Reddit continúa la tradición de que los sitios publiquen estadísticas de fin de año al revelar ayer su Revisión del año 2020. La revisión del año de Reddit 2020 analiza las tendencias y discusiones más populares en todo el sitio, incluidos juegos muy discutidos como League of Legends.

Las publicaciones de Year in Review son una forma para que Reddit destaque las diferentes comunidades que pasaron a primer plano. El sitio usó datos desde el 1 de enero hasta finales de octubre y sopesó la actividad combinando la cantidad de publicaciones totales en una comunidad con la cantidad de comentarios.

Los temas más sonados del 2020

No debería sorprender que temas como COVID-19, política, Black Lives Matter y formas de adaptarse a la vida en casa dominaron el sitio este año.

Sin embargo, hubo algunas mini categorías, como los programas de televisión, películas y recetas más discutidos, y aquí Reddit enumeró los cinco mejores videojuegos del año.

League of Legends fue el videojuego más popular del sitio en términos de actividad comunitaria, los otros juegos principales fueron Minecraft, Animal Crossing, Fortnite y Destiny 2.

Animal Crossing tuvo un enorme aumento de actividad

Si bien League of Legends fue el mejor juego, Animal Crossing tuvo un enorme aumento de actividad de 1771.8 por ciento este año, lo que tiene sentido considerando el exitoso lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons.

Ha sido un año bastante importante no solo para League of Legends, sino para Riot Games en general, los fanáticos han visto el lanzamiento de dos grandes juegos, Valorant y Legends of Runeterra.

Este último, un juego de cartas basado en League of Legends, probablemente ayudó a impulsar la propiedad insignia de Riot a la cima de las comunidades de videojuegos de Reddit.

Se han introducido cinco nuevos campeones en League este año: Sett, Lillia, Yone, Samira y Seraphine. Los jugadores pronto podrán jugar como el tanque de apoyo Rell, el sexto y último campeón del año. La incorporación más reciente, Seraphine, fue un tema de discusión tanto positiva como negativa durante todo el año; desde su repentina aparición en las redes sociales, hasta la colaboración "sorpresa" con K / DA, las controversias que rodean su diseño y más.

Los fanáticos también pudieron ver el regreso del grupo de chicas virtual K / DA, que lanzó su EP completo, ALL OUT.

Los fanáticos de League of Legends vieron la reelaboración de campeones como Fiddlesticks y Volibear, se reveló la noticia de una nueva experiencia para un jugador llamada Ruined King: A League of Legends Story para el próximo año. El juego tuvo colaboraciones con marcas de moda, muchos productos nuevos e incluso reveló un juego de mesa llamado Tellstones: King's Gambit.

se reveló una nueva experiencia para un jugador llamada Ruined King: A League of Legends Story

Los fanáticos tenían muchas noticias de las que hablar en Reddit, sin mencionar fanart, momentos destacados del juego y otros momentos especiales.

Sin embargo, no todo ha sido genial para los jugadores de League of Legends, hubo las controversias mencionadas anteriormente en torno a Seraphine, errores constantes descubiertos, cambios desagradables en personajes y elementos, la actuación posiblemente decepcionante en Worlds 2020 de K / DA y Riot cerrando la Oceanic Pro League.

De cualquier manera, los fanáticos han tenido mucho de qué hablar y muchas cosas que esperar, con la temporada 11 buscando crear un gran año de contenido, los fanáticos deben esperar y ver si pueden hacer de League of Legends el juego más discutido en Reddit nuevamente en 2021. League of Legends está disponible para PC.